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معرض صحي ومحاضرات توعية عن مرض السرطان بمحافظة الظاهرة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 01:25 م بتوقيت مسقط

معرض صحي ومحاضرات توعية عن مرض السرطان بمحافظة الظاهرة

 

عبري – ناصر العبري

 نظم مركز صحي حمراء الدروع فعالية واكاثون حمراء الدروع للسرطان بالتعاون مع الجمعية العمانية للسرطان بمحافظة الظاهرة  تحت رعاية الشيخ حمد بن سلطان البوسعيدي نائب والي عبري بنيابة حمراء الدروع. و قد تضمنت الفعالية مسيرة لمسافة كيلو متر و محاضرات توعية عن مرض السرطان و معرض صحي مصاحب للفعالية تم إقامته في مبنى المركز الصحي. و إلقاء الفاضل خميس بن حميد المقرشي مدير الجمعية العمانية للسرطان بالظاهرة كملة وضح فيها الدور الذي تقوم به الجمعية في المجتمع في سبيل نشر الوعي الصحي و الكشف المبكر عن سرطان الثدي بواسطة الوحدة المتنقلة و ذلك بالتعاون  مع المؤسسات الصحية بالمحافظة.

كما ألقت الدكتورة ليلى بنت علي الكلبانية رئيسة قسم التثقيف الصحي بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة . كلمة  أوضحت فيها الدور البارز الذي تقوم وزارة الصحة ممثلة في مديرياتها بالمحافظات في سبيل زيادة الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع حول مرض السرطان و طرق الوقاية منه و علاجه . و قد أشارت الدكتورة ليلى بأن السلطنة تعتبر الدولة الخليجية الأولى التي قامت بنشر إحصائيات عن حلات السرطان المسجلة في السلطنة. فقد كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة، في 21 أكتوبر 2018، ارتفاع معـدلات الإصابة بالسرطان في السلطنة لغاية عام 2015، بشكل تصاعدي، إذ بلغ حوالي 1840 حالة.

و قال هلال بن عبدالله العبري مدير مركز صحي حمراء الدروع ، شهدت السلطنة إنجازات مشهودة في القطاع الصحي في  العهد الزاهر لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله  في قرابة الخمسة عقود الماضية، تمثلت في توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن بالإضافة إلى المقيمين على أرض السلطنة .واضاف العبري . تأتي هذه الفعالية المتزامنة مع وجود الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمحافظة، لتكثيف الجهود في توعية المجتمع لزيادة الوعي الصحي ولفت انتباه الأفراد للتعرف على هذا المرض وطرق الوقاية منه وطرق تشخيصه وعلاجه.

 

 

 

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