الأربعاء, 27 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

ارتفاع في سعر نفط عمان

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 01:20 م بتوقيت مسقط

ارتفاع في سعر نفط عمان

 

مسقط - العمانية

بلغ  سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يناير القادم، اليوم الثلاثاء  (69ر63) دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 52 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ  63.17دولار امريكي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أكتوبر 2019

ارتفاع في سعر نفط عمان

المزيد

30 يوليو 2019

ارتفاع في سعر نفط عمان

المزيد

26 سبتمبر 2019

ارتفاع سعر نفط عمان

المزيد

08 يوليو 2019

ارتفاع في سعر نفط عمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

منح سفيرنا في السودان وسام النيلين من الطبقة الأولى

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة توقع 3 اتفاقيات ضريبية دولية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية

الاقتصاد - محلي

الخميس.. غرة ربيع الآخر لعام ١٤٤١هـ

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بتكليفٍ سامٍ.. السيد أسعد يتوج الفائزين بالسباق السنوي للخيالة السلطانية

رياضة - محلي

"سوق المال" تطرح على الجمهور مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

الاقتصاد - محلي

النبهاني يكرم المنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بالصين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة