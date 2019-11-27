ارتفاع في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يناير القادم، اليوم الثلاثاء (69ر63) دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 52 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 63.17دولار امريكي.
الأربعاء 27 نوفمبر 2019 01:20 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يناير القادم، اليوم الثلاثاء (69ر63) دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 52 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 63.17دولار امريكي.
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