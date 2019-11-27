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تكريم الفائزين بمسابقة "هواواي" لتقنية المعلومات والاتصالات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 09:15 ص بتوقيت مسقط

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مسقط- العمانية

كرمت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني الطلاب الفائزين في مسابقة هواواي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات ٢٠١٩ والتي أقيمت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بمشاركة أكثر من 1358 طالبًا وطالبة يمثلون الكليات التقنية بالسلطنة وجامعة السلطان قابوس وكلية كالدونيان، وسوف يتنافس 6 من الطلاب الفائزين مع طلبة من 9 دول مختلفة في التصفيات النهائية بجمهورية الصين.

وتهدف هذه المنافسة التي أطلقتها شركة هواوي إلى رعاية المواهب المميزة وتحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى توفير التقنية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي، حيث لاقت المسابقه إقبالا واسعا في السلطنة لتشجيعها على الابتكار والإبداع حيث تساهم في رفع مستوى المنافسة بمجال تقنية المعلومات والاتصالات في إطار دعم الجهود المبذولة للتحول الرقمي ضمن رؤية عمان 2040، وذلك من خلال رعاية طلاب الجامعات والكليات في السلطنة.

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