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منح سفيرنا في السودان وسام النيلين من الطبقة الأولى

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 09:13 ص بتوقيت مسقط

منح سفيرنا في السودان وسام النيلين من الطبقة الأولى

رئيس مجلس السيادة السوداني يثمن دور السلطنة في دعم الخرطوم

 

الخرطوم- العمانية

قلد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن سعادة السفير الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية السودان وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديرا للخدمات التي أداها أثناء فترة عمله وتوثيقا للصداقة وتأكيدا لروابط الود بين البلدين وتثمينا للجهود المخلصة والمقدرة التي بذلها طوال فترة عمله من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو آفاق أوسع وأرحب في كافة المجالات ولمزيد من التطور والنماء.

واستقبل البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم سعادة السفير بمناسبة انتهاء فترة مهمته الدبلوماسية بالسودان.

وثمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء الدور الذي تقوم به السلطنة للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما، وعبر عن تقديره للدور الكبير والجهد المخلص والمستمر الذي بذله سعادة السفير الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري خلال فترة عمله في السودان والذي أدى إلى المزيد من التقدم والتطور في علاقات البلدين، كما حمله نقل تحياته وتمنياته الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وللشعب العماني بمزيدٍ من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

من جانبه، نقل سعادة السفير الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لرئيس وأعضاء مجلس السيادة وحكومة وشعب السودان الشقيق متمنيا للسودان مزيدا من التقدم والاستقرار والازدهار وعبر سعادته عن عمق وأزلية العلاقات العمانية السودانية في مختلف المجالات وحرص السلطنة للوقوف مع السودان، واصفا العلاقة بين البلدين بأنها راسخة ومتميزة، وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لحكومة وشعب السودان للتعاون والمساندة التي وجدها أثناء فترة عمله مما كان لها الأثر الطيب في تسهيل وتنفيذ الأعمال الموكولة له بكل سهولة ويسر والتي أدت إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما، متمنيا للسودان مزيدا من التقدم والرخاء.

 

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