السلطنة توقع 3 اتفاقيات ضريبية دولية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية

باريس- العمانية

وقعت السلطنة ثلاث اتفاقيات ضريبية دولية بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس تضمنت "اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح" و"اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية" و"اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف لتبادل المعلومات المالية".

وقع الاتفاقيات نيابة عن حكومة السلطنة سعادة الشيخ غازي بن سعيد الرواس سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. وتم توقيع الاتفاقيات على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ذات الشأن الضريبي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال سعادة السفير إن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن حزمة من الخطوات التي تتبعها السلطنة ممثلة في جهاز الضرائب لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب وفق التوصيات والمعايير الضريبية الدولية المقترحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف سعادته إن الاتفاقيات تهدف بشكل عام إلى تعزيز التعاون بين سلطات الضرائب بمختلف دول العالم ولاسيما في مجال تبادل المعلومات الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في مكافحة التهرب الضريبي وكذلك في مسألة التوزيع العادل للحصيلة الضريبية بين دول العالم.

حضر الاجتماع أكثر من 350 شخصا يمثلون أكثر من 150 دولة من وزراء مالية وسفراء دول ورؤساء إدارات ضريبية وخبراء ضرائب.