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1.1 مليون ريال أذون الخزانة الحكومية

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط

1.1 مليون ريال أذون الخزانة الحكومية

مسقط- العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 504 من أذون الخزانة الحكومية مليونًا ومائة ألف ريال عماني، تستحق لمدة 91 يومًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الـ26 من شهر فبراير من العام المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أن متوسط السعر المقبول بلغ 530ر99 لكل 100 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 530ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 88516ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 89407ر1 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 200ر2 بالمائة للفترة من السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وحتى الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 950ر2 بالمائة لنفس الفترة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

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