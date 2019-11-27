بتكليفٍ سامٍ.. السيد أسعد يتوج الفائزين بالسباق السنوي للخيالة السلطانية

◄ "سباجيتي" يتوج بكأس جلالة السلطان المعظم

◄ استعراضات في رياضات الفروسية تتناغم مع وقع حوافر الخيل وموسيقى عالمية

◄ فرسان شمال الشرقية يؤدون "همبل الخيل" وركض العرضة وخيالة الحاشية

◄ السباق رصيد حضاري وثقافي يستلهم الفكر السامي في الحفاظ على رياضات الفروسية

بدية- العمانية

بتكليفٍ من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رعى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان مساء الثلاثاء سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية الذي أقيم هذا العام بولاية بدية بتنظيمٍ من شؤون البلاط السلطاني ممثلًا بالخيالة السلطانية.

واشتمل السباق على خمسة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، وكان الشوط الخامس هو الأبرز لنيل الشرف للتتويج بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه.

وتخللت الأشواط استعراضات في رياضات الفروسية تناغمت مع وقع حوافر الخيل مع مقطوعات موسيقية عمانية وعالمية منها استعراض العزف الموسيقي من على ظهر الخيل واستعراض همبل الخيل الذي قام بتأديته فرسان محافظة شمال الشرقية واستعراض فن ركض عرضة الخيل واستعراض خيالة الحاشية السلطانية وفن رقصة البرعة بمشاركة فرقة شعبية من محافظة ظفار ومقطوعات موسيقية بعنوان "الرأي السديد".

ويعد السباق رصيدًا حضاريًّا وثقافيًّا انبثقت رؤاه من الفكر السامي لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- للحفاظ على سباقات الخيل ورياضات الفروسية وصولًا بها إلى العالمية.

وخصصت أشواط السباق جميعها للخيول العربية الأصيلة، منها شوط "سيح الرحبات" الذي تنافس فيه الفرسان للتشرف بنيل كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-. وتخللت أشواط السباق استعراضات في رياضات الفروسية.

وفاز في شوط السباق الأول المسمى سباق "سيح النماء" لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة الحصان "إدراك" للخيالة السلطانية والذي امتطت صهوته الفارسة رملة بنت خليل الزدجالية، وحل ثانيًا الحصان "عاصف" للخيالة السلطانية بقيادة الفارسة فاطمة بنت راشد المنجية، وجاء في المركز الثالث الحصان "لامح" للخيالة السلطانية بقيادة الفارس فهد بن عمر الرحبي، ورابعًا الفرس "رضوة" للخيالة السلطانية وامتطاها الفارس حمود بن حمد الحسيني، وخامسًا الحصان "أمواج" للخيالة السلطانية وقيادة الفارسة مروة بنت خليل الزدجالية.

وتوج بلقب الشوط الثاني المسمى "سيح اليحمدي" لمسافة 1200 متر المهر "آر بي كينزمان" لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد بقيادة الفارس أحمد بن إبراهيم البلوشي، وحصل على المركز الثاني المهر "المعتز" للخيالة السلطانية بقيادة الفارس أنس بن سالم السيابي، وحل ثالثًا المهر "عازم" للخيالة السلطانية والفارس عمار بن عبدالرحيم البلوشي، ورابعًا المهر "صالب" للخيالة السلطانية بقيادة الفارس شتوبان مازور، وخامسًا المهر "زمان" للخيالة السلطانية والفارس يحيى بن جمعة الحمداني.

وخطف الحصان "شبح" لمالكه أحمد بن عبدالله المرزوقي والفارس أسعد بن علي السيابي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر المخصص لخيول المواطنين الأعلى تصنيفًا هذا الموسم والمسمى "سيح الحسنات"، وجاء ثانيًا الحصان "زقور" لمالكه فيصل بن علي آل فنه والفارس يحيى بن جمعة الحمداني، وثالثًا الحصان "النضمي" لمحمد بن سعود الخليلي والفارس عامر بن علي الراسبي، ورابعًا الحصان "عمار" لمحبوب بن محمد هاشماني والفارس شتوبان مازور، وحل الحصان "خوزان" للشيخ سالم بن سليمان الفيروز والفارس المعتصم بن سعيد البلوشي خامسًا.

وفاز بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر المسمى سباق "سيح العلا" الحصان "مؤجز" لاسطبلات البشائر بقيادة الفارس هاري بنتلي وحصل على المركز الثاني الحصان "آر بي فير جيم" لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد والفارس عامر بن علي الراسبي، والثالث الحصان "جبلاني" للخيالة السلطانية والفارس شتوبان مازور والرابع الحصان "لهيب" للخيالة السلطانية والفارس إبراهيم بن خميس الهنائي والخامس الفرس "إبراء ليدي" للخيالة السلطانية والفارس أنس بن سالم السيابي.

ونال شرف التتويج بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- الحصان "سباجيتي" لاسطبلات البشائر والفارس هاري بنتلي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وحل ثانيًا الحصان "مذهاف عذبة" لشرطة عمان السلطانية والفارس سيف بن حمد البلوشي وجاء في المركز الثالث الحصان "دوك دي فاوست" للخيالة السلطانية والفارس شتوبان مازور ورابعًا الحصان "صالح" للخيالة السلطانية بقيادة الفارس مؤنس بن سالم السيابي والخامس الفرس "فيفاباينا" للخيالة السلطانية والفارس تاج أوشيي.

وواصلت الخيالة السلطانية نهجها السديد بخطى ثابتة في الإعداد والتنظيم والإخراج للسباق والتي جمعت فقراته بين أصالة الماضي التليد والحاضر المجيد.

حضر السباق عدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة والمسؤولين وشيوخ وأعيان محافظة شمال الشرقية.