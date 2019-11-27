وفد "غرفة ظفار" يبحث فرص الاستثمار في تايلاند

بانكوك- العمانية

عقد الوفد التجاري العُماني من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار الذي يزور مملكة تايلاند حاليا برئاسة سالم بن عبدالله الكاف نائب رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار في بانكوك لقاءً تعريفيًا مع رابطة مصنعي الطعام التايلانديين بهدف استكشاف الفرص التجارية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات ومجالات التعاون المشترك حول الفرص الاستثمارية والتعريف بأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في البلدين بهدف فتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

واطلع الوفد التجاري على فرص التعاون المشترك في عدة قطاعات كقطاعات الخدمات والصناعات السمكية والمواد الغذائية وتصدير الفواكه ومواد التجميل والسلع التجارية.

من جانب آخر، قام الوفد بزيارة لمصنع "بيج ايديا المحدودة" المتخصصة في صناعة وتحضير مواد التجميل؛ حيث قدم لهم المسؤولون في الشركة عرضا حول ما تنتجه الشركة من مواد ومستحضرات للتجميل وأهم الدول المصدرة لها على الصعيدين المحلي والعالمي ومشاريعها في مجال البشرة.