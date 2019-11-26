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رينارد : نتطلع لركلة بداية موفقة على حساب الكويت

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 06:18 م بتوقيت مسقط

رينارد : نتطلع لركلة بداية موفقة على حساب الكويت

 

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

قال هيرفي ريناد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم أن الفوز على الكويت سيمهد الطريق أمام الأخضر لبلوغ الدور الاقصائي ، مؤكدا أن فريقه جاهز لتقديم مباراة كبيرة تنتهي بنيل العلامة الكاملة .

وقال خلال المؤتمر الصحفي" سنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد وأن نحقق نتائج ايجابية رغم اتخاذ قرار المشاركة في وقت متأخر ،بالاضافة لانضمام لاعبي الهلال أمس عقب اتمام مهمة انتزاع لقب دوري أبطال آسيا " .

ووصف الكويت بالمنتخب الجيد ، داعيا رجاله لرفع درجة التركيز والاستعداد مشددا على أهمية الفوز غدا دون النظر للغيابات التي يعاني منها الفريق " .

وعن استبعاد العويس والبريك قال :" للأسف الشديد تعرض اللاعبان للإصابة مؤخرا وأغلب اللاعبين شاركوا يوم الأحد بنهائي دوري أبطال آسيا وبعضهم شارك يوم السبت في بطولة الدوري وهذه عوامل تؤدي إلى الارهاق ، ولكن هذه كرة القدم ، كما أن غياب مادو لاعب النصر غياب مؤثر فهو لاعب مهم وبات علينا اتخاذ القرار الصحيح في تشكيلة الغد ".

وتابع: "علمنا بالمشاركة في كأس الخليج بعد مباراة أوزبكستان وقدمنا بها أداءا مميزا وعدنا بانتصار مهم من طشقند  ، ثم لعبنا ضد باراجواي بدون لاعبي الهلال وقدمنا أداء دفاعيا جيدا ولم نكن موفقين على متسوى التسجيل ".

وختم قائلا " علينا أن نركز في مباراة الغد أمام الكويت قبل التوقع ببطل النسخة الحالية . لدى 12 لاعبا فقط في الحصص التدريبية الماضية ، بالاضافة لحراس المرمى . سنرى ماذا سيحدث غدا واتطلع للفوز "

 

 

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