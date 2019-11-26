"صحية جنوب الباطنة" تحتفل بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل

الرستاق - طالب المقبالي

احتفلت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة اليوم بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، وفي ضوء توقيع السلطنه بالاتفاقية والتعهد على الالتزام بكافه جوانبها بما في ذلك كفالة الحقوق الصحية للطفل .

رعى الاحتفالية خميس بن حمود الهدابي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة بالإنابة .

و دأبت دائرة الرعاية الصحية الأولية في اغتنام هذه الفرصة وتسلط الضوء على الإنجازات التى تحققت فيما تتعلق بحقوق الطفل الصحية .

وأقيمت الفعالية بقاعة دائرة القوى العاملة بالرستاق.

و بدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم ثم قصيدة ترحيبية للطفلة مسك بنت مالك البلوشية من مدرسة وادي المعاول للتعليم الأساسي.

ثم قام الدكتور راشد السعدي مدير دائرة الرعاية الصحية الاولية بالأنابة بإلقاء كلمة الأفتتاح رحب فيها بالحضور، وقال السعدي بأن العالم قطع قبل ٣٠ سنة وعداً للأطفال بأن يقوم بكل ما بوسعه لحماية ونشر حقوقهم وهي حقهم في البقاء والنمو وحقم في التعليم وحقهم في أن تسمع أصواتهم وأن يتمكنو من تحقيق أقصى ما بإمكانهم.

وأضاف السعدي قائلاً : واليوم نحن نحتفل بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، ولدينا الكثير لنحتفل به ابتداء من انخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضع، وارتفاع معدلات الإلتحاق بالمدارس وتوفير فرص أفضل للفتيات.

واختتم قائلاً : إن المهمة لا تقتصر على المؤسسات الحكومية فقط بل يجب أن يضطلع بها جميع أفراد المجتمع وذلك من أجل ترجمة المعايير والمبادئ التي تضنمنتها الإتفاقية إلى واقع. بعد ذلك تم تقديم عرض طلابي لبراعم جمعية المرأة العمانية بالرستاق، ثم عرض مرئي عن حقوق الطفل وقصيدة شعرية للطالبة دانة بنت عبدالله البلوشية. وفي الختام تم افتتاح المعرض المصاحب .