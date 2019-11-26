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إطلاق خدمة نقل المياه إلى "صحار الصناعية" بطاقة استيعابية 30 ألف متر مكعب

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:48 م بتوقيت مسقط

Mr. Ahmed Al-Mazrouy, CEO of Majis Industrial Services
Majis transmission line inauguration

صحار- الرؤية

أطلقت مجيس للخدمات الصناعية، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول المياه بالسلطنة، شبكة جديدة لنقل المياه في ولاية صحار، بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متر مكعب يومياً من المياه منزوعة المعادن، و10 آلاف متر مكعب يومياً من مياه الشرب.

وستزوّد الشبكة الجديدة منطقة صحار الصناعية بالمياه، الأمر الذي سيوسّع سعة النقل المباشرة لشركة مجيس خارج ميناء صحار والمنطقة الحرة. وقد أقيم حفل التدشين تحت رعاية كريمة من سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه "ديم".

وتهدف شبكة نقل مجيس التي تم تطويرها حديثاً بشكل رئيسي إلى استيعاب حجم استهلاك المياه المطلوب من قِبل مصنع حديد القمر، حيث ستوفر شركة مجيس للمصنع 7000 متر مكعب يومياً من المياه منزوعة المعادن و1000 متر مكعب يومياً من مياه الشرب. وتمتد الشبكة على طول 13 كم انطلاقاً من المقر الرئيسي لشركة مجيس وصولاً إلى منطقة صحار الصناعية. يستخدم المشروع أفضل التقنيات المتوفرة في هذا المجال، بما في ذلك محطتي ضخ وتقنية الكشف عن التسريبات ونظام سكادا لتحسين العمليات وضمان الالتزام بمقاييس الاستدامة الأفضل في فئتها.

وقال سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه: "يعد توفير المياه للمصانع والشركات أمرٌ حيوي ومهم لدعم نمو الاقتصاد العماني. وسيستفيد المشتركين في منطقة صحار الصناعية بشكل كبير من عمليات توسعة  شبكة مجيس، حيث ستتاح لهم إمكانية الوصول إلى أفضل خدمات المياه والتي ستمكنهم من العمل بكامل طاقتهم. وعليه نتطلع إلى دعم نمو شركة مجيس المستمر في سلطنة عمان وازدهار صناعة خدمات المياه المحلّية مع نمو الطلب".

ومن جهته، قال المهندس أحمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة مجيس للخدمات الصناعية: "تعد شبكة النقل الجديدة علامة فارقة بالنسبة لشركة مجيس، فنحن نعمل على توسيع قدرتنا على التوزيع لتوفير المياه مباشرة إلى مناطق جديدة. ستسمح الشبكة الجديدة للعملاء في منطقة صحار الصناعية بالوصول إلى خدمات المياه المتميزة التي تقدمها شركة مجيس، والتي تعد ضرورية لعملياتهم. ولقد اتخذنا خطوات خلال عملية تطوير خط النقل لضمان تلبية هذه الشبكة لأعلى المعايير البيئية والاستدامة، بما في ذلك إجراء دراسات للتأكد من أن خط الأنابيب لا يؤثر سلبا على  البنية التحتية للمرافق القائمة او محيطها البيئي . وكانت عمليات الحفر المخصصة لتمديد الشبكة محدودة جداً، كما أن اعتمادنا لإضاءة من نوع LED في محطات الضخ وإدارة عملية استهلاك الكهرباء سيقللان من استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى، الأمر الذي سيقلل بدوره من التكاليف وتأثيرها البيئي".

 

يشار إلى أن حفل التدشين أقيم في محطة الضخ الثانية في المرحلة السابعة من منطقة صحار الصناعية، بحضور مجموعة من أصحاب السعادة والمكرمون والمشايخ وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

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