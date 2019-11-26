الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

100 طالب في المهرجان المدرسي للشطرنج بالبريمي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:45 م بتوقيت مسقط

DSC_1624
DSC_1629

البريمي- سيف المعمري

نظمت لجنة الرياضة المدرسية في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، المهرجان المدرسي للشطرنج، في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني الـ49 المجيد، وذلك بمشاركة 100 طالب وطالبة من مدارس الحلقة الأولى.

وأقيمت المنافسات في الصالة الرياضية بمدرسة أجيال عمان للتعليم الأساسي. ويأتي المهرجان في نسخته الثالثة، ويقام ضمن خطط الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واللجنة العمانية للشطرنج، بهدف صقل مهارات الطلبة في هذه المنافسة، وزيادة أعداد ممارسيها وتنويع الفئات العمرية التي تمارسها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 ديسمبر 2017

انطلاق المهرجان المدرسي للشطرنج بـ"تعليمية البريمي"

المزيد

01 ديسمبر 2018

انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الشطرنج المدرسي بالبريمي

المزيد

27 نوفمبر 2018

التنمر المدرسي

المزيد

01 أغسطس 2016

صفرار: فقرات "ليالي المهرجان" تتكامل مع رسالة المهرجان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"سوق المال" تطرح على الجمهور مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

الاقتصاد - محلي

النبهاني يكرم المنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بالصين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السنيدي يستعرض تعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطيّة من رئيس القُمُر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة