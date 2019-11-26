100 طالب في المهرجان المدرسي للشطرنج بالبريمي

البريمي- سيف المعمري

نظمت لجنة الرياضة المدرسية في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، المهرجان المدرسي للشطرنج، في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني الـ49 المجيد، وذلك بمشاركة 100 طالب وطالبة من مدارس الحلقة الأولى.

وأقيمت المنافسات في الصالة الرياضية بمدرسة أجيال عمان للتعليم الأساسي. ويأتي المهرجان في نسخته الثالثة، ويقام ضمن خطط الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واللجنة العمانية للشطرنج، بهدف صقل مهارات الطلبة في هذه المنافسة، وزيادة أعداد ممارسيها وتنويع الفئات العمرية التي تمارسها.