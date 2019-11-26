مسير كشفي في البريمي احتفالا بتنصيب جلالة السلطان كشافا أعظم

البريمي- سيف المعمري

نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة البريمي، ممثلة باللجنة المحلية لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي وقسم الكشافة والمرشدات بالمديرية، مسيرا كشفيا وإرشاديا للوحدات الكشفية والإرشادية، وذلك تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والاحتفال بالذكرى 36 لتنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – كشافا أعظم للسلطنة.

وشارك بالمسير الكشفي والإرشادي أعضاء منتسبي الحركة الكشفية والإرشادية من أشبال وزهرات وكشافة ومرشدات ومتقدم ومتقدمات وقادة وقائدات، بلغ عددهم زهاء 505 مُشارك، رسموا خلالها لوحة وطنية جسدت الولاء والانتماء لعمان وقائد مسيرتها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى.

وبدأ المسير من دوار السلام إلى مكتب سعادة السيد محافظ البريمي، تخلله حمل لوحات تهنئة بالمناسبة وصورة صاحب الجلالة وأعلام السلطنة وتريد صيحات وأهازيج وطنية.

وكان في استقبال المشاركين في نهاية المسير سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي وسعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي والدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي بالندب، وتم بعدها أداء تحية العلم وترديد الوعد الكشفي والإرشادي من قبل المشاركين، وتقديم هدية كشفية إرشادية تذكارية لسعادة السيد محافظ البريمي وسعادة الشيخ والي البريمي.