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تدشين جائزة كلية البريمي الجامعية للتحصيل الدراسي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:40 م بتوقيت مسقط

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البريمي- سيف المعمري

رعى سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي حفل تدشين جائزة كلية البريمي الجامعية للتحصيل الدراسي، بحضور الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي ومديري ومديرات المدارس.

والجائزة- التي دشنتها المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة البريمي- ثمرة جهد مبذول من قبل جميع عناصر الحقل التربوي سعيا لتحقيق الهدف الأساسي للعملية التعليمية المتمثل في رفع مستوى التحصيل الدراسي، من خلال تنظيم جائزة تربوية تعنى بمتابعة وتقييم الإجراءات المنفذة لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة بتعليمية البريمي أن الجائزة تعكس التعاون المتواصل والشراكة الفاعلة التي تقوم بها تعليمية المحافظة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وانسجاما مع مبادئ بناء الشراكات والتي تأتي كأحد مرتكزات الرؤية المستقبلية "عمان 2040".

وأشارت السدية إلى أن تخصيص هذا العام ليكون عاما للتحصيل الدراسي جاء انطلاقا من المؤشرات التربوية التي أكدت على أن هنالك ضرورة ملحة للتكاتف حول هذا الموضوع؛ حيث تزخر مدارس البريمي بالكفاءات التربوية من القيادات والمشرفين والمعلمين، كما إن الجائزة ستسهم بدور كبير في بث روح التنافس بين الفئات المستهدفة وابتكار برامج علاجية وزيادة الحصيلة المعرفية وإثارة الدافعية وهذا بحد ذاته سيلعب دورا كبيرا في زيادة التحصيل الدراسي.

وحول محاور الجائزة، قالت السدية إن الجائزة ستشمل 5 محاور وهي: الطالب والمعلم والمدرسة والمشرف التربوي وولي الأمر.

من جهته، قال الدكتور محمد فرحان المجالي عميد كلية البريمي الجامعية في كلمة له خلال التدشين، إن الكلية ماضية قدما في دعم كل ما من شأنه دعم قطاع التعليم في مختلف جوانبه ومجالاته، مشيدا بالجهود التي تبذلها تعليمية البريمي في تطوير العملية التعليمية.

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