بالصور.. مسيرة ولاء وعرفان بوادي بني هني في الرستاق

الرستاق- طالب المقبالي

رعى سعادة ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق تنظيم أهالي وادي بني هني بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، لمسيرة ولاء وعرفان لباني النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وانطلقت المسيرة بمبادرة من فريق الضفتين الرياضي الثقافي التابع لنادي الرستاق، وبمشاركة مدرسة أسيد بن حضير ومدرسة الثقافة ومدرسة الشيخ خلف بن سنان. وردد المشاركون عبارات الحب والعرفان لباني نهضة عمان، رافعين أعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة.

واشتملت المسيرة على تقديم الأناشيد الوطنية والقصائد الشعرية بمشاركة عدد من الشعراء وتقديم لوحات من الفنون الشعبية المغناة التي عبرت عن اعتزاز الأهالي بما تحقق على أرض السلطنة من منجزات تنموية شاملة يفخر بها كل إنسان يعيش على أرض هذا الوطن.

ورفع المشاركون في المسيرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رافعين أكف الضراعة إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العماني بالخير واليمن والبركات.