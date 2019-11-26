ملتقى الأخصائيين الاجتماعيين يستعرض آليات النهوض بالعمل الاجتماعي

الرستاق- طالب المقبالي

نظمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، ممثلة في مكتب المدير العام بجنوب الباطنة صباح الثلاثاء حلقة عمل بعنوان "ملتقى الأخصائيين الاجتماعيين"، وذلك بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق.

وقدم الحلقة الدكتور سعيد بن حميد الحرملي المدير العام المساعد بجنوب الباطنة، وحضرها عدد من مدراء دوائر التنمية الاجتماعية والمدراء المساعدون والأخصائيون الاجتماعيون بدوائر التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.

واستعرض الملتقى آليات النهوض بالعمل الاجتماعي، وسط تفاعل من الحضور من خلال البنود التي طرحت في الملتقى، إلى جانب المواضيع المتعلقة بجوانب العمل المختلفة، مما كان له الأثر الكبير في نفوس المشاركين وإثراءً لسير العمل وتكامله بين جميع الدوائر والأقسام.