الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

كأس الخليج لأهل الخليج

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:09 م بتوقيت مسقط

كأس الخليج لأهل الخليج
مُحمَّد العليان

مُحمَّد العليان
المزيد من المقالات
كأس الخليج لأهل الخليج إنجازات رياضية الرهان على الـ6 نقاط لمنتخبنا الحساسية المفرطة بين الكرة العربية

محمد العليان

ينطلق اليوم العرس الخليجي الرياضي، وهي البطولة الكروية الأكثر متابعة لشعوب خليجنا العربي، وتحقق دورة تلو الأخرى ناجحات مستمرة، وهي البطولة الوحيدة عربيا التي احتفظت بتواصلها مع عشاقها أهل الخليج.

اليوم ضربة البداية في افتتاح "خليجي 24" في دولة قطر مستضيفة البطولة في دوحة الخير، بمشاركة 8 منتخبات خليجية؛ وهو حدث إقليمي مهم، يترجم مقولة خالدة مفادها "كأس الخليج لأهل الخليج"، والتي ثبت صحتها منذ عام 1970م مع الانطلاقة الأولى ومولد البطولة من مملكة البحرين الشقيقة، لتصبح البطولة وبعدها أصبحت البطولة جزءا لا يتجزء من تراث دول الخليج، لتبدأ النهضة الرياضية لدول الخليج بإقامة الملاعب والمنشات الرياضية والبنية التحية.

وقد مرت البطولة طوال تاريخها بمنعطفات كثيرة إلا أن قوتها وصلابتها ظلت مستمرة وظلت السفينة تبحر، ومرت هذه البطولة بتحديات كبيرة بين دولها لكن من أجل وحدة أبناء الخليج عادت المياه إلى مجاريها وإلى البيت الخليجي الرياضي، حيث تشارك كل المنتخبات في هذه الدورة بعد أن أعلنت السعودية والامارات والبحرين انسحابها من البطولة، هكذا هي بطولة كأس الخليج لها لون وطعم خاص لدى شعوبها ومسؤولي دولها ورياضتها.

بطولة الخليج توحد الشعوب وتصالح الخصوم، وساهمت البطولة في تطوير منتخبات السعودية والكويت والعراق والإمارات، وهي فرق سبق أن تأهلت إلى لبطولة كأس العالم وشاركت في بطولات أولمبية وأسيوية. وبطولة كأس الخليج نبع لا ينضب من المواهب؛ حيث ساهم في تسليط الضوء على مواهب واعدة، ولاعبين أصبحوا فيما بعد نجوما تتلألأ في سماء كرة القدم الخليجية والآسيوية والعالمية.

إن كأس الخليج ولدت لتبقى، ونجحت في وضع بصمة في كل دول الخليج من شتى النواحي وفي كل المجالات وحتى غير الرياضية، وهذه هذه البطولة تستحق أن نطلق عليها أو نسميها أم البطولات والدورات العربية، وأكثرها استمرارا ونجاحا وتميزا وإنجازا.

وجوائز الدورة الحالية الأعلى قيمة مقارنة بالبطولات الماضية، وهذا يعطي بطولة الدوحة تميزا أكبر، بما يعزز المنافسة والإثارة في المبارايات، علاوة على أن اللقاءات ستقام على ملاعب جديدة ومنشآت رياضية حديثة منها ما هو مخصص لبطولة كأس العالم المقبلة "قطر 2022".

وعندما ننظر إلى الفرق الأكثر فوزا بالبطولة الخليجية، نجد أن الكويت هو الفريق الأول حيث يحمل 10 بطولات في رصيده.

منتخبنا الأحمر يخوض هذه البطولة حاملا للقبها الأخير، والآمال معقودة بقوة على أن يحتفظ الفريق الوطني بالكأس ويعود به إلى مسقط مجددا، والتتويج به للمرة الثالثة في تاريخه.

وقبيل انطلاق البطولة لنا أن نتساءل من هو المنتخب الذي سيكون حصان طروادة ويفاجئ الجميع في زمن غير متوقع وفي مكان غير متوقع، ولذا ضربة البداية مهمة لمنتخبنا والفوز سوف يعطي ثقة كبيرة للاستمرار والمنافسة والتأهل أولا من المجموعة إلى الدور الثاني.

وختاما.. كأس الخليج تحمل في نفوسنا نحن شعوب الخليج العربي الكثير من الذكريات الجميلة، فهي مفخرة الرياضة الخليجية، ولذا نكرر ونقول: "كأس الخليج لأهل الخليج".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 أغسطس 2015

مجد الخليج..

المزيد

29 أغسطس 2016

جنة في قلب الخليج (3)

المزيد

25 أكتوبر 2015

الخليج تحت المجهر

المزيد

02 مارس 2019

نرويج الخليج..!

المزيد

كتاب آخرين

ناصر العبري

كاتب ومراسل صحفي

سالم الكثيري

كاتب

أحمد بن سيف الهنائي

كاتب

يوسف بن علي البلوشي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"سوق المال" تطرح على الجمهور مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

الاقتصاد - محلي

النبهاني يكرم المنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بالصين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السنيدي يستعرض تعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطيّة من رئيس القُمُر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة