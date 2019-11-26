الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"الزراعة" تشارك في اجتماعات "الفاو" بإسبانيا

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:30 م بتوقيت مسقط

"الزراعة" تشارك في اجتماعات "الفاو" بإسبانيا

مسقط- الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية المختصه بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصائد الأسماك والتي تعقد في فيغو بمملكة إسبانيا، خلال الفترة من 25 - 29 نوفمبر 2019  وتمثل الوزارة في الاجتماع حميدة بنت عبدالله المعشرية رئيسة قسم الدراسات التسويقية بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي.

ويشمل جدول الاجتماع في أيامه الخمسة على عدة محاور أساسية ففي اليوم الأول الذي شاركت به دول الأعضاء في منظمة الفاوتم افتتاح الدورة واعتماد جدول الاعمال والترتيبات الخاصة بالدورة وتعيين لجنة الصياغة وعرض لمحة عامة عن قطاعي مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائيةودور منظمة الأغذية والزراعة الإطار العالمي والأنشطة ذات الصلة كذلك رصد تنفيذ المادة 11 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

وفي اليوم الثاني تم تناول محور معلومات بشأن الأسواق والتجارة غلوبفيش وشبكة المعلومات السمكية وجودة وسلامة الأسماك والمنتجات السمكية بالإضافة الى مصائد الأسماك الصغيرة الحجم سلاسل القيمة وعمليات ما بعد الصيد والتجارة وشرعية المنتجات وشفافيتها من منظور تجاري وصون التنوع البيولوجي والتجارة.

وفي اليوم الثالث سيتم مناقشة محور الاتفاقيات التجارية الأخيرة ووصول الأسماك والمنتجات السمكية الى الأسواق والاتصالات في مجال تربية الأحياء المائية الآثار المترتبة على التجارة والاستهلاك بالإضافة الى التتبع وعمل منظمة الأغذية والزراعة الحالي وفي المستقبل والمسؤولية الاجتماعية في سلاسل القيمة السمكية كذلك التجارة في الخدمات المتصلة بمصائد الأسماك.

وفي اليوم الرابع ستتناول الدورة محور التقارير المقدمة من الأعضاء والمراقبين ذات الأهمية بالنسبة إلى اللجنة الفرعية وانتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة الثامنة عشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصائد الأسماك بالإضافة الى مناقشات المجتمعين وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة بينما سيكون في اليوم الأخير اعتماد التقرير السنوي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يونيو 2015

الساجواني يشارك في افتتاح اجتماعات "الفاو" على هامش منتدى وزراء الزراعة بميلانو

المزيد

17 يونيو 2019

"الزراعة" تشارك في اجتماعات "مصائد التونة" بالهند

المزيد

05 أكتوبر 2015

"جمعية الفنون التشكيلية"تشارك في ورشة عمل بإسبانيا

المزيد

08 يوليو 2017

السلطنة تترأس أحد اجتماعات "الفاو" في روما

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"سوق المال" تطرح على الجمهور مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

الاقتصاد - محلي

النبهاني يكرم المنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بالصين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السنيدي يستعرض تعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطيّة من رئيس القُمُر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة