"الزراعة" تشارك في اجتماعات "الفاو" بإسبانيا

مسقط- الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية المختصه بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصائد الأسماك والتي تعقد في فيغو بمملكة إسبانيا، خلال الفترة من 25 - 29 نوفمبر 2019 وتمثل الوزارة في الاجتماع حميدة بنت عبدالله المعشرية رئيسة قسم الدراسات التسويقية بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي.

ويشمل جدول الاجتماع في أيامه الخمسة على عدة محاور أساسية ففي اليوم الأول الذي شاركت به دول الأعضاء في منظمة الفاوتم افتتاح الدورة واعتماد جدول الاعمال والترتيبات الخاصة بالدورة وتعيين لجنة الصياغة وعرض لمحة عامة عن قطاعي مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائيةودور منظمة الأغذية والزراعة الإطار العالمي والأنشطة ذات الصلة كذلك رصد تنفيذ المادة 11 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

وفي اليوم الثاني تم تناول محور معلومات بشأن الأسواق والتجارة غلوبفيش وشبكة المعلومات السمكية وجودة وسلامة الأسماك والمنتجات السمكية بالإضافة الى مصائد الأسماك الصغيرة الحجم سلاسل القيمة وعمليات ما بعد الصيد والتجارة وشرعية المنتجات وشفافيتها من منظور تجاري وصون التنوع البيولوجي والتجارة.

وفي اليوم الثالث سيتم مناقشة محور الاتفاقيات التجارية الأخيرة ووصول الأسماك والمنتجات السمكية الى الأسواق والاتصالات في مجال تربية الأحياء المائية الآثار المترتبة على التجارة والاستهلاك بالإضافة الى التتبع وعمل منظمة الأغذية والزراعة الحالي وفي المستقبل والمسؤولية الاجتماعية في سلاسل القيمة السمكية كذلك التجارة في الخدمات المتصلة بمصائد الأسماك.

وفي اليوم الرابع ستتناول الدورة محور التقارير المقدمة من الأعضاء والمراقبين ذات الأهمية بالنسبة إلى اللجنة الفرعية وانتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة الثامنة عشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصائد الأسماك بالإضافة الى مناقشات المجتمعين وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة بينما سيكون في اليوم الأخير اعتماد التقرير السنوي.