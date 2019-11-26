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كومان: قادرون على عبور البحرين

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:28 م بتوقيت مسقط

كومان: قادرون على عبور البحرين

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

أعرب الهولندي أروين كومان مدرب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم عن تطلعه للتحقيق الفوز غدا على منتخب البحرين في أولى مواجهات بطولة كاس الخليج العربي "خليجي 24"، والمضي قدما نحو المحافظة على اللقب الخليجي.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء: "قادرون على تقدم مستوى جيد يليق بحامل اللقب. نحن مستعدون، وظهر اللاعبون بحالة تدريبية جيدة في مران الأمس. اكتفينا بمران صباحي اليوم، والأجواء ايجابية وسنبذل قصارى جهدنا من اجل الاحتفاظ باللقب". وبسؤاله عن مدى قدرة المنتخب على تحقيق اللقب قال "الفوز باللقب يحتاج لعمل تدريبي قمنا به على نحو جيد ، ونحتاج ايضا للتوفيق ، المهم أن نفوز على البحرين في مباراة الغد لأنها ستمهد الطريق امامنا لبلوغ الدور الثاني".

ونفى كومان تأثر فريقه بالضغوط وانه كمدرب يسعى دوما لرفع تلك الضغوط عن اللاعبين حال وجودها مضيفا: "معنويات اللاعبين عالية . امتلك منتخب متماسك منسجم . اتعامل مع كل مباراة على حدا وبلوغ نصف النهائي هدفي المرحلي ، واتطلع أن أحافظ على اللقب".

وحول كثرة التغييرات في صفوف فريقه خلال فترة التصفيات الآسيوية قال "هناك عدة ظروف وراء ذلك مثل الاصابات ، ورغبتنا في التدوير وهذا وارد في كل المنتخبات . قمت بخمس تغييرات في الفترة الأخيرة . أثق في كل لاعبي القائمة المختارة وكل قراراتي ادرك جيدا مساراتها".

واختتم حديثه  قائلا " تسلمت المهمة مع المنتخب العماني قبل 9 اشهر وانا سعيد بما يقدمه اللاعبون من أداء افضى لتحقيق نتائج جيدة في التصفيات الآسيوية . سعيت جاهدا خلال الأيام الماضية لتهيئة الحالة البدنية ، واتطلع لاداء مميزا في البطولة".

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