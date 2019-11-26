سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يناير القادم، اليوم الثلاثاء(17ر63) دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 51 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 63.68دولار امريكي.
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:49 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يناير القادم، اليوم الثلاثاء(17ر63) دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 51 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 63.68دولار امريكي.
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