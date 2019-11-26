النبهاني يكرم المنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بالصين

مسقط- الرؤية

كرم صباح الثلاثاء الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمبنى رئاسة الأركان المنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بالصين، والتي أقيمت فعالياتها خلال الفترة من (14- 28) من شهر أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للإنجازات الدولية التي حققتها المنتخبات العسكرية المشاركة والتي تمثلت في حصول المنتخب العسكري لألعاب القوى على الميدالية الفضية، وتحقيق المنتخب العسكري للكرة الطائرة الشاطئية للميدالية البرونزية، إضافة إلى فوز المنتخب العسكري لكرة القدم بكأس اللعب النظيف؛ لفوزه في المباريات الأولى وحصوله على العلامة الكاملة في مجموعته خلال مرحلة تصفيات المجموعات.

وهنأ الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة المنتخبات العسكرية بهذه الإنجازات المشرفة، مشيدًا بالمستوى الفنّي الرائع والأداء العالي الذي ظهرت به المنتخبات المشاركة حاثا إيّاها على إدامة الارتقاء بمستوياتهم الفنية، والسّعي دائما نحو رفع علم السلطنة عالياً من خلال تحقيق مزيد من الإنجازات المشرفة في مختلف المحافل الكروية الإقليميّة منها والدولية، متمنيا رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للمنتخبات العسكرية التوفيق في الاستحقاقات الرياضية القادمة بإذن الله، كما ثـمّن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة تلك الأدوار الرائدة التي قام بها القائمون والمشرفون على هذه المنتخبات العسكرية، وما قدموه من جهود مضنية أسهمت وبشكل كبير في تحقيق هذه الإنجازات الوطنية المشرفة، والذين بدورهم شكلوا عامل تعزيز للمنتخبات العسكرية من ذوي الخبرة والإمكانيّات الفنية التي تكاملت للوصول إلى المستوى الفني العالي.

ودأبت قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى على المساهمة في إعداد ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات من خلال رفدها باللاعبين والمدربين والإداريين والرماة، والمشاركين، كما ساهمت في الإشراف على البرامج التدريبية وخطط الإعداد.

حضر حفل التكريم العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافري مساعد رئيس الأركان للتدريب والتمارين المشتركة، وعدد من القائمين على الإدارات الرياضية في قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشؤون البلاط السلطاني، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة.