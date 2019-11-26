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برنامج دروب مشرقة يستضيف ممثلة "اليونسيف" بالسلطنة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:45 م بتوقيت مسقط

برنامج دروب مشرقة يستضيف ممثلة "اليونسيف" بالسلطنة

مسقط- الرؤية

بمناسبة احتفالية منظمة اليونيسيف بالذكرى الثلاثين على اتفاقية حقوق الطفل ويوم الطفل العالمي الذي يصادف في العشرين من نوفمبر من كل عام، يسضيف برنامج "دروب مشرقة" في حلقة هذا الأسبوع سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب اليونيسف بالسلطنة، وذلك للحديث عن اتفاقية حقوق الطفل وحقو الأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص يبث البرنامج في الثانية عشرة والنصف ظهرا كل إثنين ويعاد يوم الخميس في الساعة التاسعة والنصف مساء ويوم السبت عند الساعة الخامسة مساء على إذاعة السلطنة، ويُعد ويقدم البرنامج علي بن جميل النعماني ويخرجه سعود بن حمد السيابي.

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