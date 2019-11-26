ملتقى علم النفس الجنائي يناقش دوافع ارتكاب الجرائم

مسقط- نرجس الهاشمي- سالم الكندي

نظمت مجموعة علم النفس التابعة لجماعة التربية بجامعة السلطان قابوس ملتقى "شريط أصفر"، والذي ركز هذا العام على علم النفس الجنائي وفهم الأسباب والدوافع التي تؤدي لإرتكاب الجريمة، وطرق أخذ الحذر قبل وقوعها من خلال تثقيف المجتمع بطريقة التنبه للمشتبه به لتقليل نسبة التعرض للخطر.

ويأتي مسمى الملتقى "شريط أصفر" من الشريط الموضوع حول مسرح الجريمة لمنع الدخول للمسرح، ليركز على السلوك الإجرامي وتعليل ارتكاب الجريمة، وسيكولوجية جنوح الأحداث ومعايير الشذوذ، وذلك إيمانا من مجموعة علم النفس بإسهامات هذا العلم العلاجية للوقاية من الجريمة وتحليل السلوك الإجرامي وارتكاب الجريمة.

واشتمل الملتقى على معرض توعوي أقيم في حديقة الأندلس تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد؛ حيث تضمن المعرض العديد من المحطات المختلفة منها: محطة تناقش السلوك الإجرامي وتعليل ارتكاب الجريمة، ومحطة سيكولوجية جنوح الأحداث ومعايير الشذوذ، ومحطة أخرى تناقش سيكولوجية الردع والعقاب للمجرمين التي توضح وتشرح أنواع العقاب لهؤلاء المجرمين. وأخيراً محطة تشرح إسهامات علم النفس العلاجية للوقاية من الجريمة، التي توضح علاقة علم النفس كعلاجا للوقاية من الجريمة.

وتم التعاون مع بعض الفرق والمؤسسات المختصة بعلم النفس الجنائي والإجرام، لمناقشة مرض التوحد كفريق سايكولوجية الشباب التطوعي، وكلية مزون، وشرطة عمان السلطانية. كذلك اشتمل الملتقى على القبة النفسية كجزء مهم باعتباره موقعًا للترويح عن النفس والضغوطات الدراسية لتقليل الطاقة السلبية والاهتمام بالصحة النفسية للطلاب والزائرين.

وصاحب المعرض بعض الفعاليات الترفيهية الهادفة، كركن المسرح بإقامة بعض الفقرات الترفيهية التي تدعم موضوع المعرض والعروض الثقافية المختلفة، شاملا جلسة لعرض المواهب الشبابية في الشعر وفن الرزفه العمانية ومسابقات ترفيهية للجماهير.

يشار إلى أن موضوع ملتقى علم النفس الجنائي لاقى استحسانًا لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك لإلقائه الضوء على أكثر الظواهر غموضا وهو جانب علم النفس الجنائي وأكثرها حاجة للمواجهة والعلاج.