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أغانٍ وطنية وأوبريت شعري في احتفال الجامعة العربية المفتوحة بـ"18 نوفمبر"

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:37 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

احتفلت الجامعة العربية المفتوحة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر اَل سعيد، وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية وطلاب الجامعة.

وبدأ الحفل بالسلام السلطاني وأعقبه كلمة رئيس المجلس الاستشاري الطلابي محمد السيابي عبر فيها عن تكاتف الجهود في سبيل إقامة هذا الحفل الذي يعكس مواهب الطلاب ممزوجة بحب الوطن. وقدم الطلاب نموذجًا للفنون العمانية الأصيلة وهو فن البرعة، كما تم تقديم عرض مرئي حول حملة "لأجلك يا عمان"، وهي حملة خارجية تهدف إلى غرس مبدأ خدمة الوطن عبر تنظيف الشواطئ وتشجير بعض المواقع بالتعاون مع مركز الوفاء الاجتماعي بالعامرات.

وشمل الحفل تقديم أوبريت شعري ووصلة غنائية وطنية من تقديم الطالب أحمد الحوسني.

وقال حسناء الحجرية مسؤولة الأنشطة الطلابية إن الجامعة العربية المفتوحة تحتفل سنويا بالعيد الوطني المجيد وتقيم احتفالاتها في حرم الجامعة، مشيرة إلى أن أهمية هذا الاحتفال تستهدف تعزيز الولاء والعرفان لهذا الوطن المعطاء في نفوس الطلاب، وتعزير روح التكاتف والتعاون بين الجماعات الطلابية وابراز مواهب الطلاب، ولا يكتمل العمل إلا بتكاتف جميع الجهود من إدارة الجامعة وموظفيها وطلابها.

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