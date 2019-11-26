"إعلامية التعداد الإلكتروني" تناقش أهداف حملة "بياناتك هويتك"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الإعلامية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، اجتماعها الثالث بمقر وزارة الإعلام، برئاسة سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، حيث ناقشت أهداف حملة "بياناتك هويتك".

وأكد سعادة وكيل وزارة الإعلام أهمية نشر ثقافة تحديث البيانات ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الإستراتيجي من خلال تكثيف العمل الإعلامي في المرحلة المُقبلة من الحملة الوطنية لتحديث البيانات "بياناتك هويتك".

واستعرض الاجتماع أبرز ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من الحملة، والتي ركزت على تكثيف التعريف بالمشروع وأهميته وأهدافه، والبيانات المطلوب من الأفراد والمؤسسات تحديثها، وتوضيح المُستندات المطلوبة وآليات التحديث.

وعن الجهود الإعلامية التي تبذلها الجهات المختصة، أوضح سعادته أن حملة "بياناتك هويتك" شهدت تفاعلا من الجهات المشاركة في المشروع من المؤسسات الحكومية والخاصة، والذي ظهر من خلال المشاركة في اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية وإعداد المواد الصحفية للحث على تحديث البيانات، إلى جانب توظيفها للهوية البصرية للمشروع في مواقعها الإلكترونية ومراسلاتها الرسمية والبريدية، إضافة إلى اللوائح الإعلانية وفواتير الكهرباء لبعض الشركات، وإصدار التعاميم الوزارية ببث المواد الترويجية للحملة والرسائل النصية للحث على تحديث البيانات.

وتحدث المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي المدير العام للتعداد الإلكتروني 2020 عن أهمية تحديث البيانات، قائلا: "تُشكل البيانات ثروة حقيقية لبناء المجتمعات المعاصرة، ويسعى المشروع إلى مواكبة ثورة البيانات الضخمة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة ذات جودة عالية، تتماشى في منهجية عملها مع التوجه العالمي في توظيف البيانات لأغراض التنمية المستدامة".

وأكد المدير العام للتعداد أهمية تحديث بيانات حساب الكهرباء؛ وذلك بوصفها مصدرا رئيسا يمكن من خلالها إثبات العنوان للأفراد والمنشآت.

يشار إلى أن "بياناتك هويتك" هي الحملة الوطنية التي أطلقها التعداد الإلكتروني 2020 لحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات في مختلف أرجاء السلطنة على تحديث بياناتهم والتأكد من دقتها وشموليتها لدى عدد من الجهات المختصة؛ وذلك لرفد السجلات الوطنية ببيانات مُحدثة ودقيقة عن السكان والمساكن والمنشآت.