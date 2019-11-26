الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مدارس الوسطى تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:27 م بتوقيت مسقط

صور (1)
صور (1)
صور (2)
صور (2)
صور (3)
صور (4)
صور (5)

هيماء- محفوظ الشيباني

احتفلت المدارس التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة الوسطى بالعيد الوطني الـ49 المجيد، حيث جرى تنظيم العديد من الفعاليات والمناشط، وألقيت الكلمات الوطنية والقصائد الشعرية، فضلا عن استعراض اللوحات الفنية والشعبية، وسط بهجة شهدت تزين الطلبة بالأوشحة الوطنية ورفع الأعلام بجانب المسيرات الطلابية ولاءً وعرفانا لباني نهضة عمان الحديثة.

واحتفلت مدرسة مسيرة الخير ببرنامج تضمن أوبريت "صوت للنهضة نادى" ولوحة عمان المجد وفن العازي ولوحة أحبُ عمان، بجانب مسابقات وألعاب شعبية وترفيهية لطلاب المدرسة.

واحتفلت مدرسة هيماء للتعليم الأساسي بفقرات متنوعة منها ريشة فنان ترسم فرحة وطن وفقرة "في حب الوطن نتغنى" من تقديم جماعة الموسيقية، وتنظيم مسابقة رسم أفضل شعار في حب الوطن، كما تم تكوين نافورة الألوان بألوان علم السلطنة، وذلك من تنظيم جماعة العلوم بالمدرسة.

وتحت شعار "فرحة وطن عنوانها قابوس"، احتفلت مدرسة الغبرة الجنوبية بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بفقرات معبرة عن حب السلطان والولاء للوطن؛ تم خلالها عرض مجموعة من الاناشيد الوطنية واوبريت الشعري والفنون الشعبية.

واحتفلت مدارس ريما والوسطى وأبو مضابي والمعارف وحج واللكبي وقلعة العلم ومحوت وظهر وصراب والشموخ وبحر العرب ومديرة والدقم وصوقرة والخضراء ورأس مدركة للتعليم الأساسي، بالمناسبة حيث تم تنظيم العديد من الفقرات الغنائية والقصائد الشعرية والعروض المسرحية ومسيرات الولاء والعرفان واللوحات الوطنية والفنون الشعبية والكلمات المعبرة التي تتغنى في حب الوطن والسلطان.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 نوفمبر 2019

"تعليمية الوسطى" تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

المزيد

20 نوفمبر 2019

أكاديمية الشرطة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

المزيد

18 نوفمبر 2019

وزارة الصحة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

المزيد

17 نوفمبر 2019

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بإرادة صلبة وطموح لتحقيق المزيد من المنجزات في شتى المجالات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السنيدي يستعرض تعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطيّة من رئيس القُمُر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة