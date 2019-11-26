مدارس الوسطى تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

هيماء- محفوظ الشيباني

احتفلت المدارس التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة الوسطى بالعيد الوطني الـ49 المجيد، حيث جرى تنظيم العديد من الفعاليات والمناشط، وألقيت الكلمات الوطنية والقصائد الشعرية، فضلا عن استعراض اللوحات الفنية والشعبية، وسط بهجة شهدت تزين الطلبة بالأوشحة الوطنية ورفع الأعلام بجانب المسيرات الطلابية ولاءً وعرفانا لباني نهضة عمان الحديثة.

واحتفلت مدرسة مسيرة الخير ببرنامج تضمن أوبريت "صوت للنهضة نادى" ولوحة عمان المجد وفن العازي ولوحة أحبُ عمان، بجانب مسابقات وألعاب شعبية وترفيهية لطلاب المدرسة.

واحتفلت مدرسة هيماء للتعليم الأساسي بفقرات متنوعة منها ريشة فنان ترسم فرحة وطن وفقرة "في حب الوطن نتغنى" من تقديم جماعة الموسيقية، وتنظيم مسابقة رسم أفضل شعار في حب الوطن، كما تم تكوين نافورة الألوان بألوان علم السلطنة، وذلك من تنظيم جماعة العلوم بالمدرسة.

وتحت شعار "فرحة وطن عنوانها قابوس"، احتفلت مدرسة الغبرة الجنوبية بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بفقرات معبرة عن حب السلطان والولاء للوطن؛ تم خلالها عرض مجموعة من الاناشيد الوطنية واوبريت الشعري والفنون الشعبية.

واحتفلت مدارس ريما والوسطى وأبو مضابي والمعارف وحج واللكبي وقلعة العلم ومحوت وظهر وصراب والشموخ وبحر العرب ومديرة والدقم وصوقرة والخضراء ورأس مدركة للتعليم الأساسي، بالمناسبة حيث تم تنظيم العديد من الفقرات الغنائية والقصائد الشعرية والعروض المسرحية ومسيرات الولاء والعرفان واللوحات الوطنية والفنون الشعبية والكلمات المعبرة التي تتغنى في حب الوطن والسلطان.