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"مركز السلطان قابوس العالي" يستعرض دور ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:17 م بتوقيت مسقط

"مركز السلطان قابوس العالي" يستعرض دور ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية

مسقط- العمانية

نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم اليوم الثلاثاء بمقره بولاية السيب ملتقى "ذوي الاعاقة والتنمية الوطنية". ويهدف الملتقى إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بكافة المجالات من خلال تسليط الضوء على حقوقهم والتفاعل مع أفراد المجتمع وذلك بالعمل على إيجاد وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وتوفير التدريب والتأهيل الملائم لهم في القطاعين العام والخاص، وأهمية تنفيذ الملتقى يأتي لإبراز طاقات وقدرات ذوي الإعاقة وجعلهم فئة منتجة في المجتمع تسهم بعملية التنمية الشاملة وتعزيزاً لدور المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال توفير الفرص التأهيلية والتدريبية والتوظيفية لهذه الفئة من المجتمع.

وقد قدمت خلال الملتقى أربع ورقات عمل، حملت الورقة الاولى التي قدمها سامح بن سلمان التويجري رئيس لجنة التقنية بجمعية النور للمكفوفين عنوان "الواقع والمأمول من ذوي الاعاقة"، اما الورقة الثانية التي فقدمها دكتور إبراهيم أمين ابراهيم استاذ مشارك بقسم الطفل ما قبل المدرسة بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس وحملت الورقة عنوان "المؤسسات التعليمية واهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر الأشخاص ذوي الاعاقة".

وقدمت هالة بنت موسى الوهيبية اخصائية تربية خاصة بالمديرية العامة لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية في رفع مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية". اما الورقة الاخيرة فقد قدمتها حنان بنت سيف الرمحية من شركة تنمية نفط عمان وحملت عنوان "دور القطاع الخاص في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".

 

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