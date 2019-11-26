مبعوث الرئيس الروسي يشارك في احتفالات سفارتنا في موسكو بالعيد الوطني

موسكو- العمانية

أقام سعادة يوسف بن عيسى الزدجالي سفير السلطنة لدى روسيا الإتحادية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، في فندق "فورسيزونز" وسط العاصمة الروسية موسكو.

حضر الحفل سعادة ميخائيل ليونيدوفيتش بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى روسيا الإتحادية. كما حضره عدد من المسؤولين الروس من مختلف الجهات الحكومية والأمنية، وفي مقدمتهم مسؤولون من وزارة الخارجية الروسية، وأعضاء في مجلس البرلمان (مجلس الدوما الحكومي)، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في روسيا الإتحادية مثل فلاديمير جيرينوفسكي رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي (رئيس الكتلة الليبرالية في البرلمان).

حضر الحفل كذلك عدد كبير من المستشرقين والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى المواطنين العمانيين الموجودين في موسكو، والطلبة العُمانيين الدارسين في روسيا الاتحادية.

وبدأ الحفل الرسمي بعزف السلام السلطاني العُماني والنشيد الوطني الروسي، كما تم تقديم عرض للأزياء العمانية التراثية للمصممة العمانية آلاء السيابية، التي تُمثل أزياؤها جزءا من أزياء بعض مناطق السلطنة وتعكس الهوية العُمانية كما تم تقديم عروض مرئية تُبرز أهم المقومات والإمكانيات السياحية والطبيعة الخلابة التي تتميز بها السلطنة في كافة ولاياتها ومحافظاتها، وأفلام وثائقية تحكي تاريخ وطبيعة السلطنة الخلابة وتروج للسياحة والاستثمار في عُمان ومعرض صور تُبرز معالم السلطنة والمواقع الأثرية.

وازدانت قاعة الحفل بصورة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وصدح الحفل بالأناشيد والأشعار والأغاني الوطنية التي تُمجد السلطنة.

وقدم الضيوف التهاني لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بهذه المناسبة المجيدة، معربين عن أمنياتهم للسلطنة وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والنماء.

وأشاد الضيوف بالسلطنة، وبما تحقق من منجزات تاريخية خلال مسيرة نهضتها المباركة في ظل القيادة الحكيمة للمقام السامي في شتى الميادين والمجالات الحياتية، لا سيما الإشادة بسياسة السلطنة على الساحة الدولية ودورها البارز في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، الرامية لبسط السلام والمحبة بين شعوب العالم، حتى غدت عُمان محط أنظار العالم بأسره أمنًا وأمانًا ورخاءً.

كما تم توزيع كتاب "عُمان 2018" باللغات العربية والإنجليزية والروسية، إضافة إلى منشورات عن الجذب السياحي والمناخ الاستثماري بالسلطنة.