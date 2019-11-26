"احسبها صح" في بركاء بالتعاون بين "شراكة" و"الوطنية للتمويل"

بركاء – الرؤية

نظم صندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة" أمس ثالث ورش عمل "احسبها صح" في منتجع النهضة بولاية بركاء بالتعاون مع الشركة الوطنية للتمويل في ولاية بركاء؛ تنفيذا لاتفاقية التعاون بين الشركة الوطنية و"شراكة".

وحضر الورشة أكثر من 20 مشاركا ومشاركة أبدوا تفاعلهم واهتمامهم بالجانبين النظري والعملي للورشة. وجاءت ثالث ورشة "احسبها صح" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة الوطنية للتمويل، وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين كل من الشركة الوطنية للتمويل وصندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) لتنفيذ سلسلة من ورش العمل بعنوان "احسبها صح" في مختلف المحافظات للعام الثاني على التوالي.

ورعى أحمد بن محمد المعولي، مدير التجزئة بالشركة الوطنية للتمويل حفل توزيع شهادات إتمام الورشة، وقال: ينبغي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تسعى لخلق بيئة عمل مستدامة من خلال التخطيط المالي والإداري الذكي لأجل تحقيق أهدافها.

وقدمت الورشة التفاعلية أميمة بنت إبراهيم الغداني، مديرة الاستثمار في شراكة؛ واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في المراحل الأولية من تأسيس المشروع؛ مشيرة إلى أن أكثر الحالات التي يتعثر فيها المشروع تعود إلى عدم وجود آلية واضحة للنموذج المالي لاحتساب الموارد التي يحتاجها المشروع وربطها بالمصروفات المطلوبة لإنجاز العمل.

وتهدف الورشة على المستوى الوطني إلى نشر ثقافة التخطيط المالي والإداري بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجيههم باتباع أفضل الممارسات اللازمة لنجاح المشروع.

وقد شهدت السلطنة نموا ملحوظا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف القطاعات، وبلغ عدد المؤسسات المسجلة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) 40 ألف مؤسسة بنهاية يوليو الماضي. ومع الحاجة إلى تشجيع ودعم المؤسسات على العمل بكفاءة، والمساهمة في رفد السوق المحلي، وتشجيع أصحاب المؤسسات للبدء في مشاريعهم، تسعى الشركة الوطنية للتمويل إلى إثراء مهارات أصحاب المشروعات بأفضل الممارسات المالية لمؤسساتهم عن طريق إقامة سلسلة ورش عمل "احسبها صح" والتي تنفذها شراكة بهدف الاستمرار في المساهمة بدعم القطاع.