بن علوي: تطوير العلاقات الخليجية "ضرورة" لحل مشكلات الشرق الأوسط

◄ رغبة سعودية في عقد محادثات مع "أنصار الله" اليمنية

◄ "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" في طور المشاورات

مسقط- الرؤية

عقد معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية جلسة مُباحثات ثنائية مع معالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها بن علوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرقت جلسة المباحثات إلى العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي.

وصرح معالي يوسف بن علوي عقب الاجتماع قائلاً: "أتت هذه الزيارة لتُعزز العلاقات الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقة الإيجابية، كما نرى أن الإدارة الأمريكية حريصة على تحقيق توافقات في المنطقة رغم الظروف والأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط".

ورداً على سؤال يتعلق حول أية محادثات بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله اليمنية، قال معاليه "ندرك أن هناك رغبة بين الأشقاء في السعودية وكذلك رغبة مُماثلة لدى الزعامة الحوثية للحديث والتعاون للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار".

وتعليقاً على موضوع مشروع "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي"، أشار معاليه إلى أن هذا المشروع ما زال في طور المشاورات، وأن تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ككل أصبح من الضرورات التي تساعد على إيجاد حلول لمنطقة الشرق الأوسط".