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استعراض آليات تحقيق المصالح المشتركة للبلدين

النعماني يستعرض مع طحنون بن زايد العلاقات الأخوية بين السلطنة والإمارات

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح أمس سُّمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء، رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدّم سمو الشيخ مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة شكره وتقديره للسلطنة، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة، وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستعراض عدد من المجالات ذات الصلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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