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تتضمن سياسات الدعم وبرامج "التنويع" والاستثمارات الحكومية و"التخصيص"

البلوشي أمام "الشورى" لمناقشة مشروع "ميزانية الدولة 2020".. 3 و4 ديسمبر

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

البلوشي أمام "الشورى" لمناقشة مشروع "ميزانية الدولة 2020".. 3 و4 ديسمبر

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، وذلك يومي 3 و4 ديسمبر المُقبل، خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019- 2023).

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية سيلقي يوم الرابع من ديسمبر المقبل بيانًا يستعرض خلاله أبرز المحاور المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام خلال عام 2020م، كما سيتم التطرق إلى سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.

وأضاف سعادته أنّ الجلسة الاعتيادية الثانية تأتي لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، والذي سبق وأن تدارسته اللجنة مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط.

وأكد الندابي أن الأمانة العامة لمجلس الشورى استعدت الاستعداد المناسب للجلسة وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الجلسات، مضيفاً أن الأمانة العامة بكافة موظفيها تسخر كل الإمكانيات الفنية والإدارية والإعلامية واللوجستية لإنجاح كافة أعمال الجلسات وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.

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