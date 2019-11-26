وفد من "الوطنية للشباب" يزور سفينة "شباب عمان 2"

مسقط- الرؤية

قام عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للشباب وبرفقتهم عدد من الشباب المكرمين من قبل اللجنة بزيارة لسفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عمان الثانية"، وذلك بهدف التعرف على الأدوار الوطنية التي تقوم بها ومن أهمها إيصال ثقافة الإبحار الشراعي، وتعريف المجتمع بتاريخ عمان البحري العريق من خلال ما قدمته من مشاركات مجتمعية، وتعريفها بالفنون البحرية العمانية الجميلة.

والتقى الوفد الزائر بعدد من طاقم السفينة شباب عُمان الثانية، واستمع إلى إيجاز عن السفينة ومهامها الوطنية والواجبات التي تضطلع بها ورحلاتها الدولية، كما تجول في أقسام ومرافق السفينة واطلع على مهام وواجبات كل قسم.