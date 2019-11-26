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بحث مجالات التعاون الأكاديمي بين السلطنة وزنجبار

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط- العمانية

استقبل سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس جامعة السلطان قابوس أمس معالي رزيقي بيمبي جمعة، وزيرة التعليم والتدريب المهني في زنجبار والوفد المرافق لها.

وقد شاهدت معالي رزيقي عرضا مرئيا عن الجامعة وكلياتها ومراكزها ومختلف وحداتها بالإضافة إلى أنشطتها المتنوعة في مجال التدريس والبحث وخدمة المجتمع.

وناقش الجانبان إمكانية تعزيز التعاون بين جامعة السلطان قابوس ومؤسسات التعليم العالي في زنجبار. كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات القائمة بين جامعة السلطان قابوس ومؤسسات التعليم العالي في زنجبار. مع مناقشة إمكانية التعاون في المجال البحثي والتبادل الأكاديمي والدراسات العليا. ورافق الوزيرة الزنجبارية أثناء زيارتها لجامعة السلطان قابوس مسؤولون من جامعة ولاية زنجبار (SUZA) وغيرها من المؤسسات التعليمية في زنجبار.

 

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