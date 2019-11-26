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ضبط شركة تغش في وزن أسطوانات الغاز ببركاء

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

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بركاء - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من ضبط إحدى الشركات العاملة في تسويق منتجات الغاز؛ لقيامها بالغش في تعبئة أسطوانات الغاز؛ من خلال تعبئتها كميات منقوصة عن الكمية المعتمدة من قبل المواصفات والمقاييس.

وتعود تفاصيل الضبطية إلى تمّكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء متابعة المنشآت التجارية والتفتيش على المنتجات من ضبط شركة تعبئة أسطوانات الغاز لقيامها بتعبئة كميات منقوصة من الغاز في الأسطوانات بالمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، حيث حددت المواصفة كمية الغاز اللازم لتعبئة كل أسطوانات على أساس حجمها، حيث يعبأ الحجم الكبير بغاز يبلغ وزنه (44) كجم، في حين تعبأ الأسطوانات من الحجم المتوسط بـ (22) كجم، وتعبأ الأسطوانات من الحجم الصغير بكمية غاز تبلغ (11) كجم، حيث تستخدم جميع الأسطوانات في عملية الطبخ .

وتمكن المآمير من ضبط الشركة  أثناء قيامها بتعبئة الأسطوانات لإحدى سيارات بيع الغاز، حيث قام المآمير بوزن الأسطوانات بعد تعبئتها واتضح لهم بأنّها منقوصة الوزن، ووصلت نسبة النقص في وزن الغاز المعبأ ببعض الأسطوانات إلى (4) كيلوجرامات، وتفاوتت النسبة في بقية الأسطوانات على حسب حجمها، وبعد التحقق من عملية الغش باشر مأمورو الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار محضر ضبط بالواقعة، كما باشرت الإدارة في جمع محاضر الاستدلال حول الواقعة تمهيدا لإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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