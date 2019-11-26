الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بمشاركة خبراء من 36 دولة

مؤتمر "الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة" يبحث تحديات القطاع في السلطنة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

مؤتمر "الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة" يبحث تحديات القطاع في السلطنة

الرؤية - مريم البادية

قال الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى الرئيس التنفيذي للعمانية لخدمات الطيران - رئیس مجلس إدارة السوق الحرة مسقط إنّ مؤتمر جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة يعد دافعا لتطوير السوق الحرة والاستفادة من التجار وقصص النجاح التي تحققت في القطاع؛ مشيرا إلى أنّ المشاركة الكبيرة من 36 دولة تسهم في تنشيط الحركة السياحية والتعرّف على المقومات التي تتمتع بها السلطنة.

ورعى معالي الدكتور أحمد بن بن محمد الفطيسي وزير النقل انطلاق أعمال المؤتمر، أمس، في إطار سعي العمانية لخدمات الطيران لتعزيز منظومة الطيران ومواكبة توسعاتها المستمرة في الأسواق العالمية، الذي يقام لأول مرة في السلطنة بهدف تعزيز العلاقات الدولية وبحث فرص التعاون التجارية في قطاع الطيران بمشاركة مع منتسبي منظمتي MEADFA وTFWA.

وقال الرئيس التنفيذي للعمانية لخدمات الطيران رئيس مجلس إدارة السوق الحرة مسقط: نحرص على تعزيز شبكة علاقاتنا التجارية من خلال استضافة عدد من المؤتمرات الدولية لاستقطاب عدد من رواد قطاع الطيران والعلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة من شتى أنحاء العالم، وذلك لتعزيز التعاون والبحث عن شراكات عالمية لتوسيع نطاق المعاملات التجارية فيما بيننا والمؤسسات العالمية الرائدة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات العالمية وأحدث الممارسات والمنتجات العالمية التي تقدمها الأسواق الحرة حول العالم.

وأوضح الشعيلي أنّ من أبرز التحديات التي تواجهها الأسواق الحرة طبيعة التغيرات الاقتصادية في حركة البيع والشراء وسلوك المستهلك الذي يركز في الآونة الأخيرة على التجارة الإلكترونية مما أثر بشكل كبير على طبيعة وحركة الشراء في السوق الحرة.

ومن جهته، استعرض الشيخ أيمن الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لمطارات عمان التحديات التي تواجه المطارات والأسواق الحرة، وكيفية التغلب عليها، وقال إنّ هناك خطة واضحة لدى مطارات عمان لزيادة عدد مبيعاتها في السوق الحرة، وكذلك عدد المسافرين؛ حيث إن كل المطارات وشركات الطيران تتنافس حول زيادة عدد المسافرين، ولدينا في عُمان نمو بنسبة 10% سنويا، وهو نمو مضطرد، مؤكدا أنّ عمان هي الأعلى نموا في المنطقة من بين دول الخليج.

 

وذكر الحوسني أنّ من أهم التحديات التي تواجه المطارات في عمان هي المناطق الجوية، وكيفية البحث عن التوسع في الوقت المناسب ليتواكب مع زيادة عدد المسافرين. لافتا إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة بنهاية العام 2018 بلغ نحو17  مليونا و200 ألف مسافر، ويتوقع أن يتخطى العدد 18 مليونا بنهاية العام الجاري. ويقوم الفريق التجاري في الشركة بدور فعال لجذب شركات طيران جديدة، وهناك شركة طيران جديدة ستحط في مطار صحار، إضافة إلى وصول شركتين جديدتين في مطار صلالة في موسم الخريف المنصرم.

 

وعبر هيثم المجالي رئيس جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة عن سعادته بإقامة المؤتمر في السلطنة، وقال إنّ المؤتمر يؤكد أهمية مشاركة حصيلة الخبرات في مجال تجارة البيع بالتجزئة والأسواق الحرة ليس في السلطنة فقط، بل في الشرق الأوسط وإفريقيا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 نوفمبر 2019

500 مشارك في مؤتمر "الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة"

المزيد

21 أبريل 2019

وفد "الغرفة" يبحث تحديات القطاع اللوجيستي في زيارة للمنطقة الحرة بالمزيونة وميناء صلالة

المزيد

17 سبتمبر 2017

السلطنة تحتضن مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين الصحي .. 26 الجاري

المزيد

17 أبريل 2017

مدير تنفيذي جديد لـ"باناسونيك" في الشرق الأوسط وإفريقيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

محافظ مسقط يدشن كتاب "رسائل من أبي"

المحليات - أخبار

بن علوي: رغبة حقيقية لدى السعودية في الحوار مع "أنصار الله"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة