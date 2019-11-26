مؤتمر "الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة" يبحث تحديات القطاع في السلطنة

الرؤية - مريم البادية

قال الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى الرئيس التنفيذي للعمانية لخدمات الطيران - رئیس مجلس إدارة السوق الحرة مسقط إنّ مؤتمر جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة يعد دافعا لتطوير السوق الحرة والاستفادة من التجار وقصص النجاح التي تحققت في القطاع؛ مشيرا إلى أنّ المشاركة الكبيرة من 36 دولة تسهم في تنشيط الحركة السياحية والتعرّف على المقومات التي تتمتع بها السلطنة.

ورعى معالي الدكتور أحمد بن بن محمد الفطيسي وزير النقل انطلاق أعمال المؤتمر، أمس، في إطار سعي العمانية لخدمات الطيران لتعزيز منظومة الطيران ومواكبة توسعاتها المستمرة في الأسواق العالمية، الذي يقام لأول مرة في السلطنة بهدف تعزيز العلاقات الدولية وبحث فرص التعاون التجارية في قطاع الطيران بمشاركة مع منتسبي منظمتي MEADFA وTFWA.

وقال الرئيس التنفيذي للعمانية لخدمات الطيران رئيس مجلس إدارة السوق الحرة مسقط: نحرص على تعزيز شبكة علاقاتنا التجارية من خلال استضافة عدد من المؤتمرات الدولية لاستقطاب عدد من رواد قطاع الطيران والعلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة من شتى أنحاء العالم، وذلك لتعزيز التعاون والبحث عن شراكات عالمية لتوسيع نطاق المعاملات التجارية فيما بيننا والمؤسسات العالمية الرائدة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات العالمية وأحدث الممارسات والمنتجات العالمية التي تقدمها الأسواق الحرة حول العالم.

وأوضح الشعيلي أنّ من أبرز التحديات التي تواجهها الأسواق الحرة طبيعة التغيرات الاقتصادية في حركة البيع والشراء وسلوك المستهلك الذي يركز في الآونة الأخيرة على التجارة الإلكترونية مما أثر بشكل كبير على طبيعة وحركة الشراء في السوق الحرة.

ومن جهته، استعرض الشيخ أيمن الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لمطارات عمان التحديات التي تواجه المطارات والأسواق الحرة، وكيفية التغلب عليها، وقال إنّ هناك خطة واضحة لدى مطارات عمان لزيادة عدد مبيعاتها في السوق الحرة، وكذلك عدد المسافرين؛ حيث إن كل المطارات وشركات الطيران تتنافس حول زيادة عدد المسافرين، ولدينا في عُمان نمو بنسبة 10% سنويا، وهو نمو مضطرد، مؤكدا أنّ عمان هي الأعلى نموا في المنطقة من بين دول الخليج.

وذكر الحوسني أنّ من أهم التحديات التي تواجه المطارات في عمان هي المناطق الجوية، وكيفية البحث عن التوسع في الوقت المناسب ليتواكب مع زيادة عدد المسافرين. لافتا إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة بنهاية العام 2018 بلغ نحو17 مليونا و200 ألف مسافر، ويتوقع أن يتخطى العدد 18 مليونا بنهاية العام الجاري. ويقوم الفريق التجاري في الشركة بدور فعال لجذب شركات طيران جديدة، وهناك شركة طيران جديدة ستحط في مطار صحار، إضافة إلى وصول شركتين جديدتين في مطار صلالة في موسم الخريف المنصرم.

وعبر هيثم المجالي رئيس جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة عن سعادته بإقامة المؤتمر في السلطنة، وقال إنّ المؤتمر يؤكد أهمية مشاركة حصيلة الخبرات في مجال تجارة البيع بالتجزئة والأسواق الحرة ليس في السلطنة فقط، بل في الشرق الأوسط وإفريقيا.