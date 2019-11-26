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"الغرفة" تبحث مع نائب وزير خارجية بيلاروسيا تعزيز التبادل التجاري

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:34 ص بتوقيت مسقط

"الغرفة" تبحث مع نائب وزير خارجية بيلاروسيا تعزيز التبادل التجاري

مسقط - الرؤية

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة أندري دابكيوناس نائب وزير الخارجية البيلاروسي؛ وحضر اللقاء سعادة سرغي راتكشوف سفير جمهورية بيلاروسيا المعتمد لدى السلطنة، وكان في استقبالها سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعلي بن حمدان العجمي عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين والجهاز التنفيذي بالغرفة.

ورحّب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالوفد الزائر، مؤكدا أهميّة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات والتباحث في إيجاد شراكات تجارية واقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار سعادة أندري دابكيوناس نائب وزير الخارجية البيلاروسي إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية كقطاع التجارة، والأعمال، والتعليم، والصحة، والفنون، والثقافة. واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين؛ كما استعرض أصحاب الأعمال أنشطتهم التجارية داخل السلطنة وخارجها وأهم الفرص الاستثمارية التي يتطلعون إليها وتجاربهم مع السوق البيلاروسي.

وأبرزت أنفال بنت حارث العامرية رئيسة قسم الدراسات والبحوث الاقتصادية في الغرفة دور القطاع الخاص والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمار في السلطنة وآلية التبادل التجاري بين السلطنة وبيلاروسيا خلال السنوات الماضية وطرق تعزيزها، وأشارت إلى الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الطرفين والتحديات التي تواجه التعاون بين البلدين وبعض المقومات والآليات التي من شأنها تذليل العقبات وتعزيز التبادل التجاري.

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