"إثراء" تدشن منصة "استثمر في عمان" للتعريف بالفرص الاستثمارية

الرؤية – فايزة الكلبانية

دشنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) أمس منصتها الإلكترونية (استثمر في عمان)، في مقر وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، برعاية سعادة قيس اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

ويأتي تدشين المنصة تحقيقا لرسالة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في التعريف بالفرص الاستثمارية داخل السلطنة، وتزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين. وتوفر المنصة عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في السلطنة، والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، كما تعرض الإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في السلطنة، علاوة على ربط المنصة بالمشاريع الإلكترونية الحكومية ذات العلاقة ومنها منصة (استثمر بسهولة).

وقال عزان بن قاسم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لـ (إثراء) إنّ منصّة (استثمر في عُمان) مشروع وطني مهم، ويواكب أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار في العالم، سعينا - بالعمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص- أن تكون المنصّة بوابة متكاملة من حيث المعلومات والبيانات وتوضيح الإجراءات المتعلّقة بعمليّة الاستثمار، ونأمل أن تكون أداةً تسهم في جذب مزيدٍ من الاستثمارات إلى البلد.

وأضاف البوسعيدي أنّ تطور اقتصاد السلطنة ونموّه خلال المرحلة القادمة يتطلب منّا التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية، إذا ما أردنا تحقيق الاستدامة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات، عبر تقديم التسهيلات، وتسريع الإجراءات للمستثمر الأجنبي، وفق أفضل المعايير العالميّة، لكي نكون خيارًا واضحًا وأوليًا أمام المستثمرين، ونحقق هدفنا المشترك في جعل السلطنة واحدةً من أفضل وجهات الاستثمار والتجارة في العالم.

وأشار المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار إلى أنّ تدشين منصة (استثمر في عُمان) إنجاز هام ضمن منظومة قطاع الاستثمار في السلطنة، واستكمالا لسلسلة المبادرات الوطنية في بيئة الأعمال، وسيشكل وجود هذه المنصة من خلال تكامل أدوارها مع بوابة (استثمر بسهولة) عاملاً أساسياً لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق مناخ استثماري داعم للاقتصاد العماني. ونؤمن بأن ما تقوم به الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) من خلال هذه المنصة سيشكل رافداً لكل ما يخدم الفرص الاستثمارية في السلطنة، وسيكون مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة حريصًا على التعاون بشكل مستمر مع إثراء بما يعزز من فاعلية وأداء هذه المنصة.

وحول المشاركة في المنصّة قال د. ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة: سعداء بأن نكون ضمن المشاركين في هذا المشروع الحيوي، وستتيح المنصّة لنا عرض الفرص والمشاريع الاستثماريّة في نافذة واحدة.