4 شركات عمانية في معرض الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي

مسقط – الرؤية

تُنظم "إثراء" الجناح العُماني في معرض الحلال السابع لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، بمشاركة 4 شركات عُمانية في قطاع الأغذية والمشروبات، وهي: الشركة الوطنية المحدودة للشاي، وشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها، وشركة الشمس البهية لتغليف التمور ومصنع الألبان الحديث. ويركز المعرض على المنتجات الغذائية الحلال ضمن قطاع الأغذية والمشروبات.

وتهدف السلطنة من المشاركة في المعرض السابع لمنتجات الحلال بجمهورية تركيا إلى تعزيز وجود المصدّرين العُمانيين على الخارطة العالمية للمصدرين، من خلال زيادة حجم الصادرات العُمانية إلى السوق التركي وغيرها من الأسواق العالمية، وإيجاد فرص تجارية واعدة وعقد صفقات تجارية وتقوية العلاقات التجارية مع الشركات في تركيا.

وقالت ميمونة بنت سليمان العدوية، مديرة دائرة تسهيلات الصادرات في إثراء: تركز العديد من شركات الأغذية والمشروبات العمانية على ابتكار وتوفير المنتجات الحلال التي تلبي نمط الحياة اليوم، وهذه هي المرة الأولى التي تُنظم فيها إثراء جناحًا عُمانيًا في معرض الحلال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ويجمع المعرض بين المشترين والموردين من جميع أنحاء العالم الأمر الذي سيوفّر فرصةً للشركات العُمانيّة المشاركة للتواصل وعقد الصفقات بين الشركات.

ويشار إلى أن معرض حلال ينظم سنويا بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) ومعهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، بدعم من وزارة التجارة والمؤسسات المعنية بجمهورية تركيا، وذلك على مساحة 14000 متر مربع. وقد استضاف معرض حلال OIC السادس، 316 عارضًا محليًا ودوليًا من 35 دولة بحضور أكثر من 40.000 زائر.