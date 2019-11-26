الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"إثراء" تنظم جناح السلطنة

4 شركات عمانية في معرض الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:33 ص بتوقيت مسقط

مسقط – الرؤية
تُنظم "إثراء" الجناح العُماني في معرض الحلال السابع لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، بمشاركة 4 شركات عُمانية في قطاع الأغذية والمشروبات، وهي: الشركة الوطنية المحدودة للشاي، وشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها، وشركة الشمس البهية لتغليف التمور ومصنع الألبان الحديث. ويركز المعرض على المنتجات الغذائية الحلال ضمن قطاع الأغذية والمشروبات.
وتهدف السلطنة من المشاركة في المعرض السابع لمنتجات الحلال بجمهورية تركيا إلى تعزيز وجود المصدّرين العُمانيين على الخارطة العالمية للمصدرين، من خلال زيادة حجم الصادرات العُمانية إلى السوق التركي وغيرها من الأسواق العالمية، وإيجاد فرص تجارية واعدة وعقد صفقات تجارية وتقوية العلاقات التجارية مع الشركات في تركيا.
وقالت ميمونة بنت سليمان العدوية، مديرة دائرة تسهيلات الصادرات في إثراء: تركز العديد من شركات الأغذية والمشروبات العمانية على ابتكار وتوفير المنتجات الحلال التي تلبي نمط الحياة اليوم، وهذه هي المرة الأولى التي تُنظم فيها إثراء جناحًا عُمانيًا في معرض الحلال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ويجمع المعرض بين المشترين والموردين من جميع أنحاء العالم الأمر الذي سيوفّر فرصةً للشركات العُمانيّة المشاركة للتواصل وعقد الصفقات بين الشركات.
ويشار إلى أن معرض حلال ينظم سنويا بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) ومعهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، بدعم من وزارة التجارة والمؤسسات المعنية بجمهورية تركيا، وذلك على مساحة 14000 متر مربع. وقد استضاف معرض حلال OIC السادس، 316 عارضًا محليًا ودوليًا من 35 دولة بحضور أكثر من 40.000 زائر.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 سبتمبر 2019

السعودية تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

المزيد

01 ديسمبر 2018

السلطنة تشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

المزيد

26 أبريل 2015

السلطنة تشارك في اجتماع لجنة الإعلام لمنظمة التعاون الإسلامي في داكار

المزيد

25 يونيو 2015

مشاركة عمانية فاعلة في اليوم المفتوح لمنظمة التجارة العالمية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

محافظ مسقط يدشن كتاب "رسائل من أبي"

المحليات - أخبار

بن علوي: رغبة حقيقية لدى السعودية في الحوار مع "أنصار الله"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة