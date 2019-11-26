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السلطنة وأمريكا .. علاقات متطورة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:23 ص بتوقيت مسقط

السلطنة وأمريكا .. علاقات متطورة

عكست المباحثات التي أجراها معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع معالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، تطور العلاقات بين البلدين الصديقين، وما تشهده من نمو في مختلف المراحل.

وتطرقت المُباحثات إلى العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، ولذلك جاءت تصريحات بن علوي عقب المباحثات لتُؤكد أنَّ الهدف من هذه الزيارة الرسمية تعزيز العلاقات الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات بن علوي أشارت كذلك إلى حرص الإدارة الأمريكية على تحقيق توافقات في المنطقة رغم الظروف والأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط. ولا شك أن هذا الإدراك الأمريكي لحجم التحديات التي تواجهها المنطقة يسهم في حل الأزمات، وهو ما يتوازى مع الرؤية العمانية الداعية دائما إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم جهود التنمية المستدامة.

إن العلاقات العمانية الأمريكية تمضي قدما في طريق التطور بما يترجم توجهات ورؤى قيادتي البلدين ويخدم المصالح المشتركة.

 

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