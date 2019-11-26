الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

روسيا والصين تبحثان مزيدا من التبادل التجاري بالعملات المحلية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:01 ص بتوقيت مسقط

روسيا والصين تبحثان مزيدا من التبادل التجاري بالعملات المحلية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى للاستثمار بعنوان "دعوة روسيا" أقيم في موسكو، إنه يأمل أن يرى مزيدا من المعاملات التجارية بين الصين وروسيا باليوان الصيني أو بالروبل الروسي.

وأضاف أنه سيتم التنسيق بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي وهي مبادرة روسية، ومبادرة الحزام والطريق وهو مقترح صيني للتنمية، إلى جانب محادثات الاتفاق حول العملة.

وقال بوتين "إننا نعمل على فرضية أننا سنتبع هذا المسار ونعمل مع أصدقائنا الصينيين لدمج المشروع الاقتصادي الطموح للحزام والطريق الصيني مع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي. لقد أنشأنا آليات مناسبة من أجل العمل معًا على مستوى الخبراء".

واقترح وانغ يانزهي المدير التنفيذي لـ"صندوق طريق الحرير" (وهو صندوق استثماري حكومي صيني تابع لمبادرة الحزام والطريق) بأن تستخدم الصين وروسيا اليوان بدلا عن الدولار الأمريكي. وقال إن الصين وروسيا تدركان جيدًا مخاطر الاعتماد على الدولار، وتأثيره على تنمية اقتصاداتها وتجارتها مع الدول الأخرى بسبب النهج العدائي الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه البلدين.

وأصبح اليوان أول عملة سوق ناشئة يتم إدراجها في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في عام 2016. ومنذ ذلك الحين تم استخدام العملة بشكل متكرر أكثر، وحجم التداول الكبير بين الصين وبقية العالم يجعلها الخيار الطبيعي في التجارة والاستثمار عبر الحدود.

وقال وانغ إن قبول اليوان أو طريقة قبوله كشكل من أشكال الدفع والاستثمار كان محل تساؤل دون إجابة لكلتا الحكومتين، مضيفاً أن العلاقات التجارية بين روسيا والصين آخذة في التعمق ، لكن الروابط المالية بين الاثنين لا زالت لا تتطور.

وتابع "سيكون من الأسهل أن نستثمر مباشرة عبر اليوان". وأضاف "يمكن للبنوك المحلية أو المؤسسات المالية إجراء تبادل اليوان بالروبل لتسهيل الأمر".

ويستثمر صندوق طريق الحرير حوالي 30 مليار دولار، و70% من هذه الاستثمارات هي حصص في الشركات، في حين أن روسيا هي أكبر مشارك في الصندوق بحصتها البالغة 10% تقريبا في مشروع Yamal LNG، وهو مشروع استثماري رائد بين الصين وروسيا.

ورحب فلاديمير بوتابوف الرئيس التنفيذي لبنك VTB الروسي بهذا المقترح، وقال إن التعاون المالي بين الصين وروسيا مجال يزخر بالفرص؛ حيث يتمتع البلدان بأعلى مستوى من العلاقات الثنائية في التاريخ.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 فبراير 2016

وفد "الغرفة" يتعرف على أعمال المكتب التجاري العماني في تاييبه.. ويستعرض تعزيز التبادل التجاري مع تايوان

المزيد

02 مايو 2018

بحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع وفد ألماني

المزيد

05 أكتوبر 2019

وفد ويلزي يعزز التبادل التجاري مع السلطنة

المزيد

03 سبتمبر 2018

السنيدي يستعرض فرص التبادل التجاري مع وفد ياباني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

محافظ مسقط يدشن كتاب "رسائل من أبي"

المحليات - أخبار

بن علوي: رغبة حقيقية لدى السعودية في الحوار مع "أنصار الله"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة