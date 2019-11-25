"أحمر الشواطئ" على مرمى خطوة من الدور الثاني بكأس العالم

مسقط - الرؤية

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية اليوم الثلاثاء، ثالث مواجهاته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئبة في باراجواي، ومواجهته الأخيرة بدور المجموعات عندما يلاقي منتخب البرتغال على ملعب Los Pynandi في مدينة أسونسيون عاصمة باراجواي عند الساعة 5:50 دقيقة بالتوقيت المحلي 12:50 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت السلطنة.

ويمني منتخبنا النفس في تحقيق الانتصار والعبور إلى الدور الثاني من البطولة خصوصا أنّ البطاقة الثانية باتت محصورة بينه وبين المنتخب البرتغالي؛ إذ يملك كلا المنتخبين انتصارا واحدا فقط وتعرّض كليهما لخسارة واحدة، ولم يسبق لمنتخبنا في مشاركاته السابقة أن بلغ هذا الدور. واستعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب البرتغال أدى لاعبو منتخبنا تدريبات استشفائية في صالة اللياقة البدنية بفندق دازلر مقر إقامة المنتخب؛ حيث شارك جميع اللاعبين في الحصة مع المدرب ريكاردو سيلفا، كما عقد المدرب طالب هلال والجهاز الفني المعاون اجتماعا اعتياديا بعد ذلك، تم خلاله مناقشة السلبيات التي رافقت لقاء نيجيريا في الجولة الثانية للمجموعة، وكان منتخبنا قد حقق فوزا مهما على منتخب نيجيريا بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 في لقاء تألق خلاله رجال الأحمر على الرغم من صعوبة المنافس.

وقال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية طالب بن هلال الثانوي بعد الفوز على نيجيريا: "أعتقد أنّ المباراة تشبه المباريات النهائية، وأشكر اللاعبين على المجهودات التي بذلوها طوال أشواط المباراة". وأضاف: "قاتلنا للحصول على النقاط الثلاث وارتكبنا العديد من الأخطاء والآن الفرصة قائمة بالنسبة لمنتخبنا للتواجد في الدور القادم، لدينا مواجهة متبقية أمام المنتخب البرتغالي وسندخلها بشعار نحيا أو نموت، لدينا حصة استشفائية غدا وسنقوم بمعالجة السلبيات التي صاحبت اللقاء، وحول اللقاء القادم أكّد الثانوي أنّ منتخب البرتغال واحد من أفضل المنتخبات في القارة الأوروبية على مستوى كرة القدم الشاطئية، لكن لا يعني هذا أننا سنستسلم أمامهم بل سنقاتل حتى الرمق الأخير واختتم حديثه بالقول: لدينا لاعبون يخوضون هذا المعترك للمرة الأولى لذلك لا يملكون الخبرة الكافية في المباريات لكن مع رغبتهم وحماسهم ووجود ثلاثة لاعبين من أصحاب الخبرة إلى جانبهم نستطيع العبور للدور الثاني".