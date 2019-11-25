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سلاح الجو السلطاني العماني يسير رحلة خاصة لنقلهم

في حادث لمنتسبي قوات السلطان المسلحة .. وفاة شخص وإصابة آخرين بالسعودية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

في حادث لمنتسبي قوات السلطان المسلحة .. وفاة شخص وإصابة آخرين بالسعودية

مسقط- الرؤية

انطلاقا من الرعاية والاهتمام اللذين توليهما حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- لأبناء هذا الوطن العزيز، قام سلاح الجو السلطاني العماني بتسيير رحلة خاصة لنقل عدد من منتسبي قوات السلطان المسلحة المنتدبين لدى قوات درع الجزيرة بالمملكة العربية السعودية بعد تعرضهم لحادث سير هناك، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين.

وقد سيّر سلاح الجو السلطاني العماني اليوم رحلة خاصة إلى المملكة العربية السعودية، حيث قامت طائرة نقل تابعة للسلاح وعلى متنها طاقم طبي من الخدمات الطبية للقوات المسلحة مزود بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وبرفقتهم ذوو الفقيد، بنقلهم إلى أرض السلطنة لمواراة جثمان الفقيد، ولتلقي المصابين العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم بمستشفى القوات المسلحة.

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