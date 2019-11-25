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على هامش رعايته لـ"منتدى عمان للطاقة 2019"

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – نجلاء عبدالعال

قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إن الدراسات مازالت جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من مجموعة النفط العمانية وأوربك بعد اكتمال عملية الاندماج، لافتاً إلى وجود إشارات لإمكانية أن تتراوح الحصة المطروحة بين 15% و25%؛ وهو ما لن يُحسم قبل انتهاء دراسة الموضوع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش رعاية معاليه لمنتدى عمان للطاقة الذي انطلقت أعماله أمس، وأوضح فيها معاليه أن الطرح العام لبعض الشركات المنضوية ضمن مجموعة النفط العمانية وأوربك أحد الخيارات في الدراسة الجارية، كما أن هناك خيارا آخر لدخول شريك استراتيجي في رأس مال المجموعة بعد اكتمال الدمج، متوقعا أن يكون اختيار البديل وتنفيذه خلال أشهر من انتهاء الدراسة والموافقة عليها.

ومن ناحية أخرى كشف معاليه اقتراب توقيع اتفاقية امتياز لمربع نفطي جديد كان ضمن المربعات المطروحة في المجموعة السابقة والتي جرى التوقيع على اتفاقيات امتيازها خلال الأسابيع الماضية؛ مشيرا إلى أن التوقيع سيجري قبل نهاية العام الجاري.

ويناقش منتدى عمان للطاقة عدة موضوعات على رأسها مسألة معالجة تغير المناخ وذلك بمشاركة 300 من المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة من السلطنة، كما يتضمن أوراق عمل وجلسات نقاشية لبحث صياغة خارطة طريق حول تعظيم دور صناعة النفط والغاز في الاقتصاد العماني.

وخلال مشاركته في جلسات المنتدى قال راؤول رستوتشي، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: هناك جهود كبيرة في سبيل تنويع بدائل الطاقة والمزيد من استخدام الطاقة المتجددة في عمان، موضحاً أن السلطنة تعمل على التكيف مع التأثير المتزايد لتغير المناخ بما يضمن كلا من الكفاءة الاقتصادية والبيئية.

واستعرض المنتدى ما تتمتع به السلطنة من إمكانيات هائلة في توليد الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث حددت السلطنة هدفًا طموحًا يتمثل في تلبية 30% من الطلب على الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى السعي إلى زيادة إنتاج الغاز، وتحويل نسبة مزيج الإنتاج من الغاز النفطي من 35% من الغاز في عام 2015 إلى أكثر من 50% في عام 2025.

ويتوقع تقرير شركة بي بي للطاقة أن يظل الشرق الأوسط أكبر منتج للنفط في العالم وثاني أكبر منتج للغاز، كما يتوقع استمرار حفاظ المنطقة على نسبة أكثر من 34% من إنتاج النفط السائل في العالم و20% من إنتاج الغاز بحلول عام 2040.

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