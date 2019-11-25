"نماء" تثري مناقشات "منتدى عمان للطاقة 2019"

مسقط - الرؤية

حرصت مجموعة نماء على المشاركة في منتدى عمان للطاقة الذي انعقدت نسخته السابعة أمس في فندق جراند ملينيوم مسقط؛ في إطار جهود الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة في السلطنة والاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتمثل دور المجموعة في المنتدى من خلال مشاركة المهندس عمر الوهيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء في الجلسة الرئيسية للفعالية التي ناقشت "مواجهة تحديات تغير المناخ وصناعة الفرص" مع أبرز المؤسسات التنموية في مجالات الطاقة من القطاعين العام والخاص في السلطنة ومن كبرى الشركات العالمية. وتهدف الجلسة إلى إبراز خطط وإسهامات السلطنة، بما فيها مجموعة نماء، في تحقيق أهداف المحافظة على البيئة بحلول عام 2020.

وشارك المهندس عمر الوهيبي في إحدى الجلسات النقاشية الفرعية التي تناولت موضوع "كفاءة الطاقة.. كيفية بناء ثقافة التغيير في الطاقة". وتهدف الفعالية من خلال هذه الجلسة إلى ترسيخ دور المؤسسات المشاركة في الترويج عن أفضل الممارسات للترشيد في استهلاك الموارد والتحول في استخدامات الطاقة من خلال الحملات التوعوية للمجتمع المحلي.

ولدى مجموعة نماء خطة طموحة للاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، من خلال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، إحدى شركات المجموعة. ويأتي تنفيذ هذه الخطة بناء على نتائج العديد من الدراسات التي قامت بها الشركة أثبتت أن مستوى كثافة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم ولديها القدرة على تحقيق أهداف السلطنة في هذا الجانب.

وترجمة لهذا التوجه نحو التحول إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة فقد شرعت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإطلاق عدة مشاريع لاستغلال الطاقة الشمسية والرياح في توليد الكهرباء حيث تطمح المجموعة إلى رفع نسبة مساهمة مختلف مشاريع الطاقة المتجددة إلى ما يتراوح بين ٢٥% و ٣٠% من إجمالي توليد الكهرباء في السلطنة بحلول عام ٢٠٣٠، ومن المتوقع أن يكون إجمالي الإنتاج من الطاقة المتجددة حتى عام 2025 قرابة 2560 ميجاواط. ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة: محطة الكهرباء المستقلة بالطاقة الشمسية في ولاية عبري، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة، ومحطة ظفار لطاقة الرياح.