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طابع بريد جديد احتفالاً باليوم العالمي للطفل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

طابع بريد جديد احتفالاً باليوم العالمي للطفل

 

مسقط - الرؤية

احتفالاً باليوم العالمي للطفل وبالذكرى السنوية الـ 30 على تصديق اتفاقية حقوق الطفل، أطلقت شركة بريد عُمان، بالتعاون مع جمعية الأطفال أولاً، طابعاً تذكارياً احتفاءً بهذه المناسبة، وذلك برعاية صاحبة السُّمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد.

وتم إطلاق الطابع في فعالية خاصة أقيمت في دار الأوبرا السلطانية؛ ضمن قائمة من الأنشطة التي استمرت على مدار أسبوع كامل لتسليط الضوء على حقوق الطفل وأهمية الحفاظ عليها وحمايتها. وقالت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، رئيسة جمعية الأطفال أولاً: "نتعاون مع مكتب اليونيسيف في عُمان وجميع المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء السلطنة وشركائنا في القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أطفال السلطنة لطموحاتهم وتمتعهم بكافة حقوقهم. وجاء تعاوننا مع بريد عُمان في إطلاق هذا الطابع التذكاري لإحياء هذه المناسبة وزيادة مستوى الوعي حول اتفاقية حقوق الطفل وإيجاد أثر إيجابي في حياة أطفالنا".

وقال عبد الملك البلوشي الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: "تُعد اتفاقية حقوق الطفل وثيقة حقوق الإنسان الأكثر والأسرع اعتماداً في التاريخ وطالما كانت السلطنة أحد أبرز الداعمين لحقوق الأطفال وضمان حمايتها سواء على الصعيد الحكومي أو في المجتمع المدني. وقد ألهمتنا هذه المبادرة القيمة للتعاون مع جمعية الأطفال أولاً ويسعدنا دعم جهودها في هذا الشأن من خلال إطلاق هذا الطابع التذكاري. ونفتخر بالاستفادة من المكانة الرائدة التي تمتلكها بريد عُمان على الصعيدين المحلي والدولي من خلال نشر رسالة الأمل هذه لضمان مستقبل أفضل لقادة الغد".

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