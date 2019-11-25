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بمقر البنك الوطني العماني.. "الرؤية" تطلق 3 مبادرات لدعم الأطفال الموهوبين

محافظ مسقط يدشن كتاب "رسائل من أبي"

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:38 م بتوقيت مسقط

محافظ مسقط يدشن كتاب "رسائل من أبي"

الرؤية - هيثم صلاح

يَرْعَى مَعَالي السيد سُعود بن هلال البُوسعيدي وزيرُ الدولة ومحافظ مسقط، مساء الثلاثاء، حفل تدشين كتاب "رسائل من أبي" (رسائل جلالة السلطان إلى أجيال عُمان)، الذي تصدره مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، بالتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ وذلك في حفل يُقام بمقر الفرع الرئيسي للبنك الوطني العُماني، وبشراكة حصرية من البنك.

وحفلُ تدشين الكتاب -الذي يعدُّ بمثابة الجزء الثاني لكتابٍ صَدَر في نفس التوقيت الوطني العام الماضي، وحمل عنوان "رسالة إلى أبي" (رسائل أطفال عُمان إلى جلالة السلطان)- يقدِّم الكلمة الترحيبية فيه حسن عبدالأمير اللواتي المدير العام رئيس مجموعة الخدمات المصرفية بالبنك الوطني العماني، ومن ثمَّ فيلم عن البنك الوطني العماني، تعقبه كلمة مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، يقدمها محمد بن رضا اللواتي المشرف العام على الإصدار.

يلي ذلك عرضُ أنشودة "نرفع النشيد والعلم" كلمات الدكتور صالح الفهدي وألحان محسن فتحي، ثم تُلقي العلا بنت حاتم الطائي كلمة أطفال عُمان.. مُخرجات برنامج "إخراج الفيلم السينمائي القصير" (مخيم الرؤية الصيفي 2019) ستكون حاضرة ضمن الفعالية بعرض فيلميْن من إبداع أطفال المخيم.

حفلُ التدشين سيسجل كذلك إطلاق أحدث مبادرات جريدة "الرؤية" مُمثلةً في البث الرسمي لإذاعة "الإعلامي الصغير" ببرنامج "من عُمان لعُمان"، تقديم: عائشة البرطمانية، ومهدي اللواتي، ورناد البلوشي، وهدى اللواتي؛ كوجوه إعلامية تبنَّت جريدة "الرؤية" تنمية مهاراتهم عبر مُخيَّمها الصيفي "الإعلامي الصغير" والدورة التدريبية "الإذاعي الموهوب"، ومن المقرَّر كذلك إزاحة الستار عن تفاصيل "جائزة أدب الطفل" التي تطلقها "الرؤية" بالتعاون مع النادي الثقافي، كما تُدشِّن "الرؤية" رسميًّا نادي توستماسترز للأطفال -الأول من نوعه في الشرق الأوسط- ومن ثمَّ تُختَتَم فعاليات الحفل بمراسم تدشين كتاب "رسائل من أبي"، وتكريم المؤلفيْن والجهات الداعمة.

وكتاب "رسائل من أبي" هو بادرةٌ من مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، ضِمن برامج مسؤولياتها الوطنية والإعلامية والمجتمعية، لرسم ملامح مُتجدِّدة لملحمة الولاء والعرفان لجلالة قائد بلادنا المفدَّى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

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