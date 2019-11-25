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"الوطنية للشباب" تكرم 88 شاباً ضمن فعالية "شكراً شبابنا 6"

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:31 م بتوقيت مسقط

"الوطنية للشباب" تكرم 88 شاباً ضمن فعالية "شكراً شبابنا 6"

 

مسقط - العمانية

احتفلت اللجنة الوطنية للشباب بتكريم 88 شابًا ضمن فعالية "شكرًا شبابنا 6"، رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وبحضور أصحاب السعادة والمكرمين وذلك بقاعة صندوق تقاعد وزارة الدفاع بولاية السيب، تزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ 49 المجيد.

وتنظم الفعالية للمرة السادسة على التوالي لتكريم الشباب المنجز خلال عام 2018م، تهدف الفعالية إلى إبراز مهارات الشباب أصحاب الإنجازات الإقليمية والدولية والمتميزين في مختلف المجالات المعرفية.

تضمن برنامج الحفل آيات من القرآن الكريم، وكلمة اللجنة الوطنية للشباب ألقاها سلطان بن سليمان الغافري عضو اللجنة الوطنية للشباب رئيس مشروع "شكرًا شبابنا" تلاها عرض مرئي عن المشروع وكلمة الشباب المكرمين في "شكرًا شبابنا 6" ألقتها خلود بنت ناصر الرحبية، ليختتم الحفل بتكريم الشباب المنجز.

وشهد الحفل تكريم 54 شابًا و34 شابةً ليصل إجمالي المكرمين إلى 88 مكرمًا، حققوا 63 إنجازًا إقليمياً حصلوا فيها على المركزين الأول والثاني، و25 إنجازًا دوليًا حصلوا فيها على المركز الأول والثاني والثالث، بواقع 25 إنجازا فرديًا و63 إنجازاً آخر جماعيًا في عشرة مجالات متنوعة هي العلمية، والفنية، والتقنية، والاجتماعية، والرياضية، والتربوية، والإعلامية.

 

وبلغ عدد الدول التي حصل فيها الشباب على مراكز متقدمة نظير إنجازاتهم 19 دولة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن، ولبنان، والعراق، ومصر، وإيران، والمغرب، وألمانيا، والتشيك، وفنلندا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، واليونان، والصين.

وحصل المجال الفني على المجموع الأكبر من حيث عدد الإنجازات المحققة على المستويين الإقليمي والدولي، بلغ عددها 13 إنجازًا، يليه المجال العلمي بواقع 9 إنجازات، و5 إنجازات في المجال الاجتماعي، ليصل إجمالي الإنجازات في مجالات "شكرًا شبابنا6" إلى 36 إنجازًا عن الفئتين الفردية والجماعية.

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