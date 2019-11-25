جامعة السلطان قابوس تحفل بـ1639 خريجا وخريجة في الكليات الإنسانية

مسقط- الرؤية

بتشريف من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رعى معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي، احتفلت جامعة السلطان قابوس مساء أمس بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الثلاثين من حملة شهادة البكالوريوس، طلبة الكليات الإنسانية البالغ عددهم 1639 خريجا وخريجة.

وبدأ الحفل بكلمة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس الجامعة الذي قال في كلمته: "يبلغ عدد مخرجات الجامعة في هذا العام، 2922 خريجا وخريجة، من مختلف الدرجات العلمية". وأضاف البيماني: "في هذه الليلة، نسعد بتخريج طلبة الكليات الإنسانية البالغ عددهم 1639 خريجا وخريجة، فمن كلية الآداب والعلوم الاجتماعية يتخرج 590 خريجا وخريجة، ومن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتخرج 427 خريجا وخريجة، ومن كلية التربية يتخرج 419 خريجا وخريجة، ومن كلية الحقوق يتخرج 203 خريجين وخريجات".

وأشار البيماني إلى إنّ متغيرات سوق العمل على المستوى المحليّ والدّولي، كانت دافعا كبيرا للجامعة لتطوير برامجها ومخرجاتها بما يتناسب ومتطلبات التنمية؛ ولذلك فإنّ الجامعة – وهي تحدّث برامجها الأكاديمية – تحرص على غرس مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار في أذهان طلبتها، للوصول إلى مستوى متقدم من الإلمام بالتخصص والمهارات التي يحتاجها سوق العمل. وأوضح أن الجامعة واثقة أنّ هذه المخرجات لم تكنْ لتصل إلى هذه المقاعد الليلة، إلا وهي جديرة بذلك، تمتاز بالكفاءة والموثوقية، وتعي حسّ المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، بما صنعتْه أيام الدراسة والحياة الجامعية، من نموّ لفكرها وصقل لمواهبها وبناء لقدراتها.

وجاءت كلمة الخريجين التي ألقاها الخريج منتصر بن منصور المسلمي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، تبعه تسليم الشهادات للحاصلين على درجة البكالوريوس في كلية الحقوق وكلية التربية، وقصيدة شعرية بعنوان "من عروج جامعة السلطان قابوس" ألقاها الخريج حمزة بن مرهون البوسعيدي. واختتم الحفل بتسليم الشهادات للحاصلين على درجة البكالوريوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.