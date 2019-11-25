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تناقش "فقه الماء في الشريعة الإسلامية» والقضايا المعاصرة

انطلاق "ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان" بمشاركة 55 عالماً.. الأحد المقبل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

انطلاق "ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان" بمشاركة 55 عالماً.. الأحد المقبل

 

  مسقط - الرؤية

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأسبوع القادم بجراند حياة مسقط، ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان في نسختها الخامسة عشر في الفترة من 1 لـ ـ3 ديسمبر، بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك تحت عنوان "فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة"، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من داخل السلطنة ومختلف دول العالم الإسلامي.

تتضمن   الندوة التي يرعاها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، مجموعة من الكلمات من ضمنها كلمة لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة وعدد من العلماء المشاركين.

 يشارك في الندوة   أكثر من  55  عالماً وباحثًا ومفكرًا ومختصاً يبحثون في  فقه الماء، وتطرقت الندوة على مدار السنوات الماضية على مجموعة من العناوين منذ النسخة الأولى 2002م والتي انطلقت بعنوان تطور العلوم الفقهية (خلال القرن الثالث الهجري – الإمام محمد بن محبوب أنموذجا)، وفي  2003م بعنوان (الخطاب الديني في شعر أبي مسلم البهلاني الرواحي)، وفي 2004م كانت بعنوان  "تطور العلوم الفقهية في عُمان خلال القرن الرابع الهجري – القواعد الشرعية أنموذجا)، وفي 2005م كانت بعنوان (تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن السادس الهجري  - التأليف الموسوعي والفقه المقارن)، وفي 2006م كانت بعنوان (الفقه العُماني والمقاصد الشرعية. ففي الندوة السادسة 2007م تطرقت الندوة إلى (فقه النوازل وتجديد الفتوى).

وشهدت الندوة السابقة في 2008 مناقشة (التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي). أما عنوان الندوة الثامنة 2009 فكان (الفقه الإسلامي والمستقبل، الأصول المقاصدية وفقه التوقع)، وفي الندوة التاسعة 2010.

فكانت بعنوان (الفقه الحضاري فقه العمران) فيما كانت الندوة العاشرة 2011م بعنوان (الفقه الإسلامي في عالم متغير)، أما الندوة الحادية عشر2012 فكانت بعنوان (النظرية الفقه والنظام الفقهي.

 وفي الندوة الثانية عشر 2013م كانت بعنوان (فقه رؤية العالم والعيش فيه المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة)، أمّا عنوان الندوة الثالثة عشر 2014م فكان (الفقه الإسلامي المشترك الإنساني والمصالح)، وكانت الندوة الرابعة عشر 2015 فكانت بعنوان (فقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي) ففي 2016 و2017 و2018 توقفت الندوة.

 

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